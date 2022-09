Abbiamo partecipato alla XIII edizione del Digital Press Day organizzata da Assogiocattoli. Durante l’incontro sono stati trattati importanti temi come l’importanza del giocattolo per i bambini, l’andamento attuale del mercato e molto altro ancora. Scopriamo insieme tutti i dettagli del Digital Press Day di Assogiocattoli.

Digital Press Day di Assogiocattoli

La nuova edizione del Digital Press Day di Assogiocattoli si è aperta con i saluti del direttore dell’associazione, Maurizio Cutrino, e la presentazione degli ospiti presenti a questa interessante tavola rotonda. Tra questi vi erano i rappresentanti di aziende del calibro di Chicco, Hasbro e Clementoni. Ospite speciale Rudy Zerbi, che ha riportato la sua esperienza con l’importante del mondo del giocattolo in qualità di genitore.

Assogiocattoli

I giocattoli sono un diritto

Uno temi caldi trattati durante l’evento è stato quello relativo all’importanza dei giocattoli per tutti i bambini. Essi portano numerosi benefici e possono essere una vera e propria ancora di salvezza durante determinati momenti di vita. Infatti, da quanto emerso, è assodato che questo genere di prodotto è di fondamentale importanza per la crescita dei bambini sin dalla prima età. Nello specifico, tra i benefici messi in luce, ci sono quelli legati agli aspetti cognitivi, motori e anche sociali. A tal proposito, è emerso che molte aziende mettono in campo importanti risorse in termini di ricerca per poter portare sul mercato linee di prodotti che abbiano un mix di ingredienti utili sia al divertimento sia alla propedeutica.

Tra gli esempi presentati durante la conferenza sono stati menzionati ad esempio i classici pupazzi, che oggi più che mai integrano anche una parte tecnologica utile a rendere il prodotto anche educativo.

Questi risultati, frutto della ricerca che ha come obiettivo un giocattolo sempre più propedeutico, non vede impegnate solo le aziende di settore. Al loro fianco troviamo in prima linea anche le Università e asili, che con i loro feedback sono in grado di veicolare quelle che sono le esigenze dei più piccoli.

Una produzione sempre più attenta

Durante l’evento è emerso come le aziende protagoniste del settore pongano sempre più particolare attenzione ad ottenere una produzione che tenga conto degli aspetti legati alla sostenibilità ambientale. L’obbiettivo è quello che avere una produzione circolare che, all’atto pratico, riduca in maniera sempre più esponenziale le emissioni di co2 nell’aria.

L’andamento del mercato secondo il Digital Press Day di Assogiocattoli

Assogiocattoli ha confermato che il mercato del giocattolo sta vivendo un periodo buono e il trend ha un’andamento positivo. Nello specifico si parla gode di un +1,7% nei primi 6 mesi dell’anno con un ulteriore prospettiva di crescita in vista del Natale.

Tra le analisi è emerso come alcuni giocattoli abbiano ottenuto ottimi risultati di mercato anche durante il peridoto poco favorevole dato dal picco pandemico. Ad esempio, il mercato dei palloncini non ha subito flessioni negative poiché questo prodotto è stato utilizzato moltissimo per rendere più piacevoli le attività in ambito domestico durate le limitazioni date dal Covid. Sempre parlando di prospettive, è emerso che aziende come Spin Master stanno impiegando molte risorse anche per quella che è la produzione dei giocattoli pensati per un utenza adulta, un mercato che risulta essere in forte espansione.

Ma quali sono i prodotti più acquistati dalla famiglie? In vetta alle classifiche troviamo giochi in scatola e di carte, puzzle, bambole, costruzioni, ma anche Dinosauri, Maghi e Streghe.

Le iniziative

Il mondo del giocattolo è anche molto attento a quelle che sono le iniziate utili a coinvolgere la comunità. Così da trasmettere quelli che sono i valori di una categoria merceologica che ha radici molto lontane. Le attività presenti sul nostro territorio, e non solo, sono molteplici.

Tra queste troviamo ad esempio quanto fatto da Play-Doh insieme all’Istituto dei Ciechi di Milano, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale del braille. Durante questa occasione, grazie all’utilizzo della pasta da modellare Play-Doh, i partecipanti presenti hanno potuto esprimere tutta la propria creatività, dimostrando anche come il gioco sia un esempio di inclusione che porta ottime connessioni di scambi interpersonali.

Ha dichiarato Franco Lisi, Direttore Scientifico dell’Istituto:

Attività come queste aiutano a dimostrare quanto sia importante continuare a lavorare sull’inclusione delle persone cieche e ipovedenti. I bambini, poi, ci dimostrano concretamente che collaborare è più che possibile, è fondamentale. Attraverso la manualità e il tatto, infatti, riusciamo ad esprimere a pieno la nostra creatività.

Sempre restando in tema di iniziative, Assogiocattoli è già pronta a sostenere l’intero comparto in vista delle imminenti festività Natalizie. Sono coinvolte le aziende associate, ma anche i negozi di giocattoli di tutta Italia, con diverse numerose iniziative al via che andranno avanti fino a dicembre.

Gioco per Sempre di Assogiocattoli

Siete pronti a dare il vostro contributo per determinare quello che è il gioco più amato dagli italiani? Grazie all’iniziativa Gioco per Sempre, per la prima volta in assoluto, i bambini potranno votare il loro giocattolo preferito tra decine di giochi candidati. L’iniziativa ha preso il via il 15 settembre e terminerà sabato 15 ottobre 2022.

Assogiocattoli

Secondo voi chi sarà il vincitore assoluto? Un grande classico senza tempo? O un gioco moderno e recente perfetto per la GenZ? Per scoprirlo è ancora presto! Tuttavia, nel caso partecipiate, sappiate che i più fortunati potranno vincere il giocattolo votato con un instant win settimanale!

Per partecipare, e selezionare la vostra preferenza, bastano pochissimi click! Per tutte le informazioni nel dettaglio vi rimandiamo al sito ufficiale Gioco per Sempre Award.

Maurizio Cutrino, Direttore Assogiocattoli, ha concluso dicendo:

Abbiamo deciso di coinvolgere attivamente le famiglie italiane rendendole protagoniste per sensibilizzarle concretamente sull’importanza del gioco dal punto di vista pedagogico, sociale e culturale. Il proficuo mezzo continua a essere Gioco per Sempre, una campagna che in appena un anno ha già appassionato migliaia di persone nella creazione di un Manifesto del gioco corale e in rima, nelle celebrazioni della Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza del 20 novembre con l’iniziativa PlayDays (prevista dal 19 novembre al 12 dicembre) e nei festeggiamenti per la Giornata Mondiale del Gioco dello scorso 28 maggio con il concorso Promossi per Gioco, che ha premiato i piccoli studenti italiani.