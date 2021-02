Dipingere miniature: Painter Life in live su Twitch di CulturaPOP

Un saluto a tutti ragazzi, mi presento sono Emanuele “Green” Terzoni, titolare di Green Art of Colors uno studio di pittura modellistico situato in Piemonte in provincia di Alessandria. Sono un pittore da circa 5 anni e ho avviato la mia attività circa 2 anni fa, ho avuto la fortuna di entrare in contatto con CulturaPop e ho preso subito la palla al balzo, perché adoro condividere con gli appassionati e non, i miei interessi in questo mondo fantastico che è il modellismo wargame, collezionismo e puramente per la passione dell’arte tridimensionale!

Painter Life

Io principalmente mi occupo di commissioni di pittura per privati e aziende, sono anche un insegnante di pittura, è fantastico poter trasmettere quello che con fatica ho imparato negli anni, semplificando l’apprendimento di un pittore appassionato come me, così da darli la possibilità di fare un upgrade nella sua tecnica pittorica. Sul canale twitch di CulturaPop mi potrete trovare ogni Lunedi dalle 18.00 alle 20.00 oppure sul mio nuovo canale personale Twitch Greenartofcolors. Oggi su CulturaPop, per questa prima live (08/02/2021) faremo un po’ di conoscenza, successivamente vedremo insieme come cominciare a dipingere nel modo corretto un modello in scala 28/32 mm, dunque pulizia, base ad aerografo e sketching di toni medi e luci.

Dipingere in scala 28/32 mm

Un procedimento importantissimo per poter proseguire nella pittura con la perfetta linea di azione. Ovviamente durante la live mi aspetto da voi domande e idee su come poter procedere con tecniche, schemi colori o anche solamente quattro chiacchiere sul nostro hobby, invito tutti a passare, anche chi magari non si è mai avvicinato al modellismo ma semplicemente sente una curiosità da colmare, sono la persona che fa per voi ! Molto importante per me saranno anche i vostri feedback su come vi trovate durante le mie live, così da darvi la migliore esperienza possibile.

Dove vederlo

Dove poter vedere le live di Painter Life e tutti gli altri streamer che quotidianamente portano contenuti su Twitch? Sul canale di CulturaPopIta: https://www.twitch.tv/culturapopita