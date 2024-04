GTA V arriva su Nintendo Switch ma non come ve lo aspettereste

Un gruppo di modder, conosciuto come Superstar South, è riuscito a portare GTA 5 su Nintendo Switch utilizzando il codice sorgente ottenuto in modo non autorizzato.

Anche se non si tratta di un port ufficiale, approvato da Rockstar Games, il fatto che il gioco funzioni sulla console di Nintendo è comunque un risultato notevole e degno di attenzione, anche se la versione attuale potrebbe far storcere il naso a molti fra voi.

Superstar South, difatti, ha condiviso un video del proprio lavoro su X, mostrando i primi risultati d questa conversione amatoriale. Sebbene il gioco non sia perfettamente funzionante, e mostri degli evidenti problemi di stabilità, è comunque un lavoro considerevole considerando le risorse limitate in mano al gruppo di modder, rispetto a una software house dotata di mod-kit e tool ufficiali.

Va sottolineato, però, che il codice sorgente utilizzato, non solo non è stato autorizzato da Rockstar Games ma è quello precedentemente rubato, e diffuso, in seguito al celebre attacco subito da Rockstar l'anno scorso.

Un dettaglio, questo, che potrebbe comportare delle azioni legali da parte di Rockstar, nel caso decidesse di condannare "l'esercizio di stile" svolto dai modder.

Tuttavia, dal punto di vista puramente tecnico, il risultato è decisamente interessante e dimostra, ancora una volta, il potenziale della comunità dei modder. Inoltre, Superstar South, ha rimarcato a più riprese che non hanno intenzione di diffondere una versione giocabile, e definitiva, di GTA V per Nintendo Switch.

Anche se il gioco va in crash poco dopo il prologo, il fatto che la prima parte sia fruibile rappresenta comunque un successo, capace di mostrare le capacità di questo gruppo di appassionati.

Considerando che il codice sorgente è stato reso disponibile solo pochi mesi fa, ci sono ancora ampie possibilità di miglioramento e non è detto che qualche altro gruppo di modder non decida di sfidare la sorte e far progredire il progetto in futuro.