Disney+ rivela la finestra d’uscita e il cast del live-action di Pinocchio

Disney+, attraverso il suo account Twitter Ufficiale, per il suo Disney+ Day ha annunciato che il live-action di Pinocchio, creato da Robert Zemeckis è quasi pronto e che verrà distribuito tra giugno e luglio del 2022. Disney+ ha finalmente confermato anche il cast principale del film.

Pinocchio: tutto quello che sappiamo sul live-action

Pinocchio è il live-action diretto da Robert Zemeckis, il quale si occupa anche della sceneggiatura insieme a Chris Weitz e Peter Hedges (The Odd Life of Timothy Green). Prodotto dalla Walt Disney Pictures, che ne aveva dato l’annuncio nel 2015, è un remake dell’omonimo film del 1940, a sua volta basato sul libro italiano del 1883 Le avventure di Pinocchio, di Carlo Collodi.

Al momento non sono state diffuse immagini o trailer bensì il logo ufficiale del film, che somiglia in parte a quello originale utilizzato nel cartone del 1940.

Per quanto riguarda il cast Tom Hanks interpreta il ruolo di Gepetto, il gentile ma solitario intagliatore di legno, con Benjamin Evan Ainsworth che dà voce a Pinocchio, il burattino di legno creato da Gepetto che viene magicamente portato in vita e intraprende un viaggio per diventare un vero ragazzo umano.

Altri membri del cast confermati includono Cynthia Erivo come la magica Fata Turchina che porta Pinocchio in vita, Luke Evans come l’insidioso cocchiere che gestisce Pleasure Island. Joseph Gordon-Levitt presta anche la sua voce al Grillo Parlante, l’insetto bonario che agisce come “coscienza” di Pinocchio nelle sue avventure, con Keegan-Michael Key che dà voce alla volpe rossa antropomorfa “Honest” John Worthington Foulfellow, e Lorraine Bracco che presta la sua voce a Sofia il Gabbiano.

Vi ricordiamo che, oltre al live-action di Pinocchio di Robert Zemeckis, il prossimo anno uscirà il film d’animazione di Guillermo del Toro che si svolge in Italia sullo sfondo del regno di Benito Mussolini e del Partito Nazionale Fascista negli anni ’30. È descritto come “una storia di amore e disobbedienza di Pinocchio che vuole essere all’altezza delle aspettative di suo padre”.

