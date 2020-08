Tom Hanks sarà Geppetto nel live action Disney “Pinocchio”?

Tom Hanks potrebbe interpretare Mastro Geppetto nel prossimo live action Disney tratto dal film di animazione (e dal romanzo di Collodi), Pinocchio. Disney ha appena assunto Robert Zemekis come regista per dare vita, nel vero senso della parola, ad uno dei film di animazione più amati di sempre. Questa notizia è giunta dopo mesi di rumor circa il coinvolgimento di Zemekis nel film, il regista, inoltre sarà accompagnato in questa avventura da Andrew Miano e Chris Weitz come produttori esecutivi. Weitz, inoltre, è anche coautore della sceneggiatura insieme a Zemekis.

Da diverso tempo Disney sembrerebbe interessata ad assumere Tom Hank affinché possa interpretare il ruolo di Geppetto. A dare la notizia è il giornale online Deadline e potete leggere la notizia originale a questo link. Vi ricordiamo che i prossimi live action Disney in ordine di uscita sono Mulan, La Sirenetta, Bambi e Peter Pan, a cui si accoderà, ovviamente, Pinocchio.

Sulla data di distribuzione del film non si sa ancora nulla e se arriverà al cinema oppure sarà fruibile solamente in streaming come successo al film Mulan (potete leggere il nostro articolo a riguardo a questo link). Il film su Pinocchio è uno dei tanti adattamenti che si sono fatti sul grande libro di Collodi che è uno dei romanzi più rivisitati al mondo. Avere una produzione hollywoodiana dietro la creazione di un nuovo Pinocchio potrebbe essere un buon punto di partenza per Robert Zemeckis per raccontare la storia universale per eccellenza.

Se Tom Hanks salirà sul carro della produzione del film Disney, Pinocchio, sarebbe un interprete perfetto per Geppetto che sarà uno dei punti focali più importanti per tutto il film. Per quanto riguarda il personaggio di Pinocchio non ci sono ancora dei nomi, anche se molti pensano all’attore Timothee Chalamet, salito agli onori della cronaca grazie alla sua interpretazione magistra in Chiamami col Tuo Nome. Staremo a vedere cosa rivelerà Disney nel prossimi annunci ufficiali.