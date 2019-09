Disney+ spunta online il catalogo dei film Marvel

Diffusa online una prima lista del catalogo dei film Marvel presenti sulla piattaforma di streaming Disney+

Prove tecniche di Disney+ e del suo catalogo. Anche se manca qualche mese al lancio ufficiale dell’attesissimo servizio di streaming online, iniziano a circolare notizie riguardo i contenuti disponibili sulla piattaforma. In un post apparso su reddit, un utente olandese ha diffuso una prima lista del catalogo dei film Marvel, da lui ricavata grazie ad una demo del servizio, che elenca i film al momento disponibili in catalogo.

Come si può notare dall’immagine allegata nel post, i lungometraggi presenti in catalogo sono la maggior parte dei titoli MCU, ad eccezione di alcuni illustri assenti come The Incredible Hulk, Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Captain Marvel e Avengers: Endgame.

Ipotiziamo che Captain Marvel e Avengers: Endgame non siano ancora stati inseriti nel motore del servizio per via della vicinanza con la distribuzione nel mercato dell’home video, mentre per quel che riguarda i film di Hulk e Spider-Man i diritti legati a questi due franchise non sono in possesso della Disney – Universal detiene i diritti di Hulk, mentre Sony quelli di Spider-Man – e che quest’ultima voglia distribuire esclusivamente propri contenuti di cui è l’unica proprietaria dei diritti.

Puntualizziamo ancora che quella riportata in questa news è una lista ricavata a servizio non ancora avviato i cui contenuti fanno riferimento all’offerta riservata al territorio olandese. Per quel che riguarda il mercato italiano non è ancora stata comunicata una data ufficiale di avvio del servizio, né la composizione del catalogo che, immaginiamo, sarà soggetto ai diritti di trasmissione in possesso di altre società come Sky, Netflix, Rai, Mediaset, ecc…

In tal senso presumiamo che il servizio avrà, a seconda delle nazioni, alcune differenze all’interno dei propri cataloghi. Questo significherà che Disney dovrà attendere la scadenza dei diritti di trasmissione concesse alle altre emittenti (o stipulare altro genere di accordi) prima di includere un titolo all’interno della sua piattaforma.