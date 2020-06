Dobble: in arrivo nuove edizioni su licenza

The Op ha annunciato di aver firmato un accordo con Asmodee che gli permetterà di realizzare edizioni su licenza di Dobble, popolare family game pubblicato a partire dal 2009. Dobble è un family game in cui i giocatori si sfidano nel trovare dei simboli riportati all’interno delle carte di gioco densamente illustrate. Il gioco è caratterizzato da un ritmo frenetico, dove il giocatore più veloce nell’individuare più simboli vincerà la partita.

Oltre al suo sistema di gioco Dobble è riconoscibile per via del suo peculiare formato: il gioco è racchiuso in una scatola di metallo cilindrica al cui interno sono contenute 55 carte circolari. Recentemente la fama di questo titolo ha portato Asmodee a produrre anche uno spot per la tv.

La collaborazione tra The Op e Asmodee prevederà la realizzazione da parte di The Op di diverse versioni del gioco declinate sulle diverse licenze in possesso dell’editore. The Op è infatti famoso per realizzare edizioni speciali di famosi giochi (mainstream e non) come per esempio Monopoly, Cluedo e Talisman, rivisti e “vestiti a festa” con prestigiose licenze. Tra i brand in possesso di The Op possiamo trovare: Nintendo, Disney, Dungeons & Dragons, Kingdom Hearts, Scooby-Doo e moltissimi altri.

Non si tratta però della prima volta che questo gioco riceve versioni diverse da quella base, che siano originali o basate su marchi di terza parte. Le versioni realizzate dal 2009 in avanti sono molteplici (il sito board game geek ne conta ben 97 considerando le diverse localizzazioni del gioco). Tra le edizioni su licenza già esistenti possiamo citare: Harry Potter (link DungeonDice), Frozen, Star Wars(link Amazon), NHLe diverse edizioni su licenza Disney (link Amazon).

The Op metterà in commercio le nuove edizioni di Dobble negli Stati Uniti a partire da questo autunno, ad un prezzo di 14,99 dollari. Al momento però non sappiamo ancora quali licenze verranno utilizzate per queste nuove versioni di Dobble.