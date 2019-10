Doctor Strange in the Multiverse of Madness: assunta una nuova sceneggiatrice

Il nuovo capitolo di Doctor Strange avrà una nuova sceneggiatrice, Jade Bartlett. Leggete l'articolo per scoprire tutti i dettagli sul film.

Un nuovo sceneggiatore è stato assunto dalla produzione dei Marvel Studio per la scrittura del nuovo capitolo dedicato a Doctor Strange. Collider, infatti, riporta che ad essere stato coinvolto nel progetto del Marvel Cinematic Universe è Jade Bartlett, ma non sappiamo se Bartlett sarà coinvolta nella scrittura di alcune parti mancanti della sceneggiatura oppure dovrà riscriverla completamente.

Bartlett è una sceneggiatrice di tutto rispetto, ha lavorato a Miller’s Girl, progetto che purtroppo non ha mai visto la luce ed è stata assunta dalla Universal per scrivere l’adattamento del romanzo Mad, Bad and Dangerous to Know. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarebbe per la giovane sceneggiatrice un enorme salto di qualità nello show business.

Marvel's DOCTOR STRANGE..Doctor Stephen Strange (Benedict Cumberbatch)..Photo Credit: Film Frame ....2016 Marvel. All Rights Reserved.

Poco si conosce, del resto, della trama del prossimo capitolo di Doctor Strange, tranne che includerà un altro personaggio Marvel, Wanda Maximoff. La storia quindi sarà connessa con la serie tv Disney+ WandaVision che ci racconterà la storia di Scarlet Witch. Al Disney’s D23 Expo la Olsen ha recentemente dichiarato di essere molto entusiasta di avere la possibilità di lavorare al fianco di Benedict Cumberbatch: “Non ho mai lavorato davvero con lui, se non per una ripresa, abbiamo trascorso insieme solamente sei ore di lavoro“.

Il film vedrà protagonista Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen nei rispettivi panni di Doctor Strange e Scarlet Witch. Recentemente è stata confermata la presenza di Benedict Wong, ad oggi però non possiamo fare supposizioni su un possibile ritorno di Rachel McAdams e Chiwetel Ejiofor.

Vi ricordiamo, inoltre, che Doctor Strange in the Multiverse of Madness arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo a partire dal 7 Maggio 2021.