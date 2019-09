WandaVision: La serie tv sarà un mix tra sitcom e azione

Matt Shakman ha dichiarato che la nuova serie tv su WandaVision sarà un mix tra una classica sit-com e l'epica azione di casa Marvel

Matt Shakman (Game of Thones e The Boys) ha dichiarato che la nuova serie tv su WandaVision sarà un mix tra una classica sit-com e l’epica azione di casa Marvel. La serie, in esclusiva per Disney+, esplorerà il personaggio di Wanda e di Vision e farà parte della quarta fase del Marvel Cinematic Universe e sarà incentrata sulla relazione tra i due personaggi.

Shackman a tal proposito dichiara a Extra Butter: “Non possiamo dire molto al momento, è tutto abbastanza “bloccato”, ma possiamo dire che il prodotto sarà frutto di una commistione tra le sitcom classiche e l’epicità grandiosa Marvel“. Il franchise, quindi, riuscirà a sorprenderci ancora!

Il regista aveva precedentemente dichiarato dalle colonne di Variety che WandaVision è l’esplorazione di una relazione inusuale tra Wanda, una strega, e un androide sintetico. “Lui (Vision) non è umano, ma probabilmente è più umano di altri personaggi. Lui vede il mondo per quello che è in realtà. Lei (Wanda), invece, è una reietta, ha perso il fratello, è un’orfana. La serie esplorerà questa bizzarra, strana e giusta relazione d’amore, che permetterà loro di comprendere i loro sentimenti e di farlo crescere“.

La serie quindi ci regalerà uno sguardo ulteriore nella mente di Scarlet Witch. La stessa Elisabeth Olsen su Entertainment Weekly ha dichiarato che: “Fin dai tempi di Age of Ultron tutti gli aspetti che ho amato di Scarlet Witch sono quelli che esploreremo ora (con la serie tv Disney + n.d.r.). Penso che finalmente si esploreranno aspetti del personaggio che sono stati approfonditi solamente nei fumetti, e questo sarà davvero un bel viaggio”.

Ricordiamo che la piattaforma di streaming Disney+ sarà lanciata il 12 Novembre e tante sono le serie tv del Marvel Cinematic Universe già annunciate, da The Falcon and the Winter Soldier (2020), WandaVision, Hawkeye e Loki (2021).