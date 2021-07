Doctor Who 13: il trailer della nuova stagione

Durante il Comic-Con Home è stato rivelato il primo trailer di Doctor Who 13, la prossima stagione della serie di fantascienza più amata di sempre e che viene definita come “la più grande avventura” del Dottore.

Il trailer ci mostra il ritorno Jodie Whittaker nei panni del tredicesimo dottore e Mandip Gill nel ruolo di Yasmin Khana. Al cast si aggiunge John Bishop nei panni del nuovo compagno del Dottore sostituendosi così a Ryan (Tosin Cole) e Graham O’Brien (Bradley Walsh), come già annunciato l’anno scorso, poco prima della sua prima apparizione in Revolution of the Daleks, e Vindor, interpretato dall’attore di Game of Thrones Jacob Anderson.

Doctor Who 13: cosa dobbiamo aspettarci

La dodicesima stagione di Doctor Who si era conclusa con un incredibile colpo di scena che aveva rivelato che il Dottore è il Bambino Senza Tempo, una figura mitica nella storia di Gallifrey nonché l’origine della capacità rigenerativa dei Signori del Tempo. Questa rivelazione comporta enormi implicazioni non solo per il futuro, ma anche per il passato di Doctor Who in quanto implica che la storia personale del Dottore si estende molto più indietro del Primo Dottore interpretato da William Hartnell.

Il trailer di Doctor Who 13 è breve, ci presenta i nuovi volti del cast che appariranno in questa stagione, e anticipa come l’apprendimento della verità sul Bambino Senza Tempo abbia influenzato il Dottore.

Qui sotto potete guardare il trailer:

Bishop ha dichiarato:

“Se avessi potuto dire a me stesso più giovane che un giorno mi sarebbe stato chiesto di salire a bordo del TARDIS, non ci avrei mai creduto. Entrare a far parte di Doctor Who è un sogno che diventa realtà e non potrei desiderare una compagnia migliore di Jodie e Mandip.”

La tredicesima stagione di Doctor Who è prevista per arrivare sulla BBC entro il 2021. In attesa vi consigliamo di recuperare le precedenti stagioni su Amazon!