Doctor Who: nuovo trailer con la data di uscita della Dodicesima stagione

Doctor Who, la celebre serie Tv britannica targata BBC, torna a scaldare i cuori dei fan attraverso un trailer che ne annuncia il ritorno in televisione. La dodicesima stagione arriverà esattamente l’1 gennaio 2020 per festeggiare al meglio il nuovo anno.

Il trailer, però, mostra una grossa e seria crisi annunciata da quella che ormai, dall’ottobre 2018, è la nuova protagonista: Jodie Whittaker. Il Tredicesimo dottore, come voce fuori campo, annuncia l’arrivo di una minaccia che potrebbe di fatto mettere in pericolo la sua stessa vita e quella di coloro le stanno accanto. Sempre nel trailer osserviamo i fedeli compagni, interpretati nuovamente da Bradley Walsh (Graham), Tosin Cole (Ryan) e Mandip Gill (Yasmin), che non si fanno prendere dallo sconforto e continuano imperterriti a seguire la dottoressa con l’emblematica frase pronunciata da Graham:

“Siamo qui per te”.

Non mancheranno i viaggi nel tempo attraverso la mistica ed iconica cabina telefonica blu e a tal proposito compare nel trailer il già annunciato Cyberman che tornerà a lottare contro il Dottore. Infine vediamo anche la comparsa di Stephen Fry, il famoso attore britannico che è stato recentemente coinvolto nei nuovi episodi per interpretare un misterioso personaggio forse antagonista.

Insieme al trailer è stato condiviso anche un poster:

I nuovi episodi sono stati diretti dallo showrunner Chris Chibnall, celebre per essere il creatore della serie Broadchurch e potranno essere seguiti in Italia su Rai 4. Il palinsesto Rai non è stato ancora diffuso, mentre si sa già che gli episodi arriveranno nel Regno Unito già a Capodanno.