Wizards of the Coast ha rilasciato oggi all’interno di Magic Arena Dominaria Unita, l’ultimo set del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering. Questa nuova espansione, la prima di un arco narrativo che verrà raccontato in più set nel corso dell’anno, sarà ambientato a Dominaria, il piano dimensionale originale di Magic, e prefigura una resa dei conti definitiva tra eroi e cattivi, in un mondo sull’orlo del caos. Il set, la cui uscita avviene in concomitanza con il lancio della celebrazione del 30° anniversario di Magic: The Gathering, contiene 281 carte ed uscirà in versione cartacea il 9 settembre.

“Una minaccia apocalittica si muove all’interno di Dominaria e un nemico antico ma familiare si è finalmente rivelato. Guidato dal Pretore Sheldred, l’esercito di Phyrexia è determinato all’invasione, dopo molti anni trascorsi nell’ombra. Con il ritorno dei Planeswalker preferiti dagli appassionati, Karn, Ajani Goldmane, Liliana Vess e Jaya Ballard, Dominaria Unita vede l’inizio di un’insidiosa invasione che minaccia non solo la distruzione di Dominaria, ma dell’intero Multiverso.”

Significativa non solo per il suo arco narrativo che definirà il mondo di gioco, Dominaria Unita dà il via anche ai festeggiamenti per il 30° anniversario di Magic: The Gathering. A partire da questo set e per i prossimi del formato Standard, i negozi facenti parte del Wizards Play Network (WPN) riceveranno alcune carte promozionali foil retro-frame, raffiguranti carte classiche di tutta la storia di Magic. Queste potranno essere ottenute solo dai giocatori che partecipano agli eventi di prerelease.

Dominaria Unita vedrà anche il ritorno delle buste Jumpstart, adatte sia ai nuovi arrivati che ai veterani che desiderano giocare partite ovunque. Jumpstart, infatti, è un metodo entusiasmante per la creazione veloce di mazzi, progettato per consentire ai giocatori di poter giocare dal momento in cui aprono le buste. Ogni pacchetto, ognuno dei quali facente parte di uno dei dieci temi unici del mondo di Dominaria, conterrà 20 carte che possono essere combinate con qualsiasi seconda busta Jumpstart, per un formato di gioco rapido e leggero.

Inoltre, una sorpresa attende i giocatori che acquisteranno i Collector Booster di Dominaria Unita: un ritorno alle origini di Magic in cui è possibile trovare carte provenienti direttamente dal set “Leggende” del 1994. In Leggende, è possibile trovare oltre 240 carte di qualsiasi rarità, dal drago anziano Nicol Bolas al classico Fossato.

L’ambientazione fantasy originale di Magic sarà inoltre presentata con straordinarie Terre in stile vetrata Full Art, creature Leggendarie, Planeswalker e spaventose carte Phyrexiane. Ciascuna sarà disponibile con trattamento foil e non foil, all’interno delle Buste dell’Espansione, delle Buste per Draft e dei Collector Booster.

Vi ricordiamo che Dominaria Unita è disponibile da oggi su Magic Arena e sarà, invece, disponibile nei negozi fisici a partire dal 9 Settembre.

Nel frattempo, potete pre-ordinare la confezione di buste Jumpstart, per poter giocare immediatamente con l’espansione Dominaria Unita. Potete trovarla semplicemente cliccando su questo link.