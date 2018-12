Doom Patrol, la serie TV incentrata sugli eroi DC si rivela in un primo teaser

La Doom Patrol, una sorta di X-Men in salsa DC, sta per arrivare con la sua prima serie TV. Il debutto è fissato infatti il prossimo 15 febbraio sul canale di streaming video DC Universe. A svelarlo è un brevissimo teaser trailer in cui i vari membri del gruppo ci augurano buone feste.

Il teaser attualmente è davvero troppo breve e generico per farsi un’idea di come potrebbe essere la nuova serie TV dedicata agli eroi apparsi nella quarta puntata dell’altra serie dedicata all’universo DC, Titans.

Tutto ciò che sappiamo è che i protagonisti saranno Elasti-Girl (April Bowlby), Negative Man (a cui presterà la voce Matt Bomer), Crazy Jane (Diane Guerrero, Orange Is The New Black), Robotman (con la voce di Brendan Fraser) e Cyborg (Joivan Wade), capitanati dal dott. Niels Caulder (Timothy Dalton, Penny Dreadful).

Ispirata all’omonimo fumetto creato nel 1963 da Bob Haney e Arnold Drake, la nuova serie TV, come spesso accade per i prodotti ispirati ai fumetti, unisce personaggi apparsi in varie fasi della storia editoriale. L’idea di base comunque è quella di un gruppo di metaumani, che per vari motivi hanno ricevuto poteri potenzialmente letali, ma anche un aspetto o dei comportamenti che li rendono invisi ai normali esseri umani, che li emarginano. Raccoltisi attorno a un ingegnere ridotto sulla sedia a rotelle da un incidente. Il dottor Caulder appunto, impareranno invece ad avvantaggiarsi di questi poteri per il bene di tutti.