Fallout 4: l'aggiornamento next-gen è un disastro, utenti scontenti in tutte le piattaforme

L'atteso aggiornamento next-gen per Fallout 4 di Bethesda è finalmente stato rilasciato ma, a prescindere dalla piattaforma, i giocatori sono incappati in non pochi problemi.

Uscita finalmente il 25 aprile 2024 (circa 18 mesi dopo l'annuncio), la pesante patch non ha suscitato molto entusiasmo, nonostante i giocatori la aspettassero con molta ansia in seguito all'esponenziale aumento degli utenti attivi su tutti i giochi del franchise grazie alla serie tv.

La versione Steam di Fallout 4 sembra essere quella più colpita da problemi tecnici, mentre i giocatori di PlayStation 5 hanno avuto difficoltà a ottenere l'aggiornamento a causa di un errore di disponibilità e di messaggi confusi da parte di Bethesda. D'altra parte, i giocatori Xbox non possono accedere alla Modalità Qualità del gioco, che offre la possibilità di sperimentare la risoluzione 4K con impostazioni ultra.

Questo problema specifico è stato confermato su X dall'esperto tecnologico di Digital Foundry, Thomas Morgan. "Posso confermare che al momento funziona solo la Modalità Prestazioni a 60 fotogrammi al secondo. L'aggiornamento ha un bug."

I problemi su PC di Fallout 4

Nel frattempo, i giocatori su PC hanno riportato una serie di problemi con l'aggiornamento su Steam. Per esempio, molti dei bug che si supponevano fossero stati risolti sono ancora presenti nel gioco dopo la patch, e come se non bastasse le mod che venivano usate per risolverli non funzionano più.

Uno dei bug più gravi sembra persino rendere il gioco ingiocabile per alcuni su Steam Deck, mentre altri giocatori che possono avviare il gioco stanno riscontrando una miriade di problemi una volta fatto ciò, come l'assenza di impostazioni grafiche, il ricorso a impostazioni basse, un frame rate basso e altro ancora.

... e quelli su PlayStation

Gli utenti di PlayStation non sono stati esenti dai problemi, anche se forse il più grande è stato nel tentativo di accedere al gioco. Fallout 4 era disponibile gratuitamente attraverso PlayStation Plus per tutti i possessori di PS5 da novembre 2020 a maggio 2023, ma questa versione del gioco, così come la versione del Catalogo Essenziali di PlayStation Plus, non permetteva ai giocatori di effettuare l'upgrade alla prossima generazione gratuitamente.

Era, infatti, richiesto un acquisto completo di 19,99 euro, anche se Bethesda ha presto confermato che si trattava di un bug non intenzionale. "Abbiamo notato un po' di confusione riguardo all'aggiornamento gratuito di Fallout 4 per i membri extra di PlayStation Plus," ha scritto un community manager di Bethesda sul loro Discord ufficiale, che ha chiarito che dovrebbe essere gratuito come previsto.

Tuttavia, Bethesda non è stata in grado di fornire alcuna delucidazione riguardo alla versione gratuita per PS5 né alla versione Essentials di PS Plus, dicendo solo su X che non hanno alcuna informazione riguardo a entrambe. Inutile dire che gli utenti di PS5 sono rimasti frustrati dall'errore iniziale e dalla comunicazione poco chiara.

I problemi arrivano come un grande capitombolo in quello che altrimenti è stato un boom di rinascita per Fallout, incoraggiato dalla serie TV di Amazon acclamata da tutti. Insomma, se non ci fossero stati problemi forse non sarebbe stato da Bethesda.