5 motivi per non comprare Jeep Avenger Elettrica

Dopo aver elencato i 5 motivi per voler acquistare Jeep Avenger elettrica, e dopo la prova, vediamo quali sono i 5 motivi che possono scoraggiare l’acquisto di questo compatto B-SUV nella versione totalmente elettrificata.

Prezzo troppo alto

Il primo motivo è quello che mi ha portato nella prova iniziale a sconsigliarlo rispetto alle motorizzazioni endotermiche, poiché Jeep Avenger è un’ottimo B-SUV nelle versioni a benzina e ibrida, poiché offre un ottimo rapporto tra prezzo e qualità, che va a diminuire notevolmente nella versione elettrificata per via del prezzo decisamente più alto. Se potete accedere a un incentivo minimo, o non potete affatto, Avenger in versione elettrificata richiede un impegno economico superiore a quello che è in grado di offrire veramente in cambio.

Il raffronto con Model Y, nonostante quest’ultima sia un’auto di un segmento differente, rende chiara al disparità a cui siamo davanti, considerando che le Tesla costa, di listino e nella versione base, solo circa 3mila euro in più. Se Avenger elettrico dovesse essere la base di partenza, Model Y dovrebbe costare almeno il doppio del suo attuale prezzo, raffrontando prestazioni, autonomia, qualità e, in generale, l’esperienza che è in grado di offrire.

Poca personalizzazione rispetto alle altre motorizzazioni

Avenger pecca in molti aspetti, alcuni dei quali ritengo essenziali su ogni automobile elettrica, aspetti che spesso sono figli di uno sviluppo misto del progetto. In altre parole, quando si sviluppa un’automobile che non deve essere solo elettrica, ma prevedere anche altre motorizzazioni, si finisce con il trovare il giusto compromesso, ma spesso questo significa privare la versione elettrica di personalizzazioni importanti. Avenger elettrico non ha alcun vano anteriore, poiché la dove le versioni endotermiche hanno il motore, la versione elettrica dovrebbe avere solo alcune parti dell’elettronica e potenzialmente potrebbe offrire un vano di carico (se non altro per il cavo di ricarica), che su questa Jeep manca (e considerando che il baule non è enorme, il problema è ancora più grave).

Non esiste la one pedal drive, e ciò costringe a un uso e usura dei freni che molte altre Full Electric non hanno. La personalizzazione del software e dell’interfaccia è inesistente o quasi, e addirittura alcuni dettagli, come l’indicatore del pieno di benzina (l’indicazione di 0 - 1/2 e 1) è rimasta la stessa delle versioni endotermiche, qualcosa di completamente inutile e che indicano chiaramente il modo in cui è stata sviluppata questa versione elettrica. Cito anche la frenata rigenerativa che non è altro che la modalità “B” presente sulle classiche ibride, insufficiente per una versione completamente elettrica.

Non avete il box

L’autonomia della batteria, per una carica completa, moderando accelerazione è velocità, è di circa 400 km. In situazioni reali, quindi senza stare sempre attenti allo sfiorare l’acceleratore, questa autonomia scende a circa 350 km. E considerando che poca gente vorrà arrivare con zero chilometri di autonomia alla colonnina, possiamo considerare il valore limite dei 300 km di autonomia, momento in cui cercare una soluzione di ricarica diventa necessario.

Se avete un box e la usate in città questi problemi non ci sono, ma se dovete parcheggiare per strada, o comunque non potete ricaricarla nel box, allora dovreste pensare un po’ meglio al vostro stile di vita e abitudini, poiché l’infrastruttura pubblica di ricarica non è ancora tale da farvi dormire sonni tranquilli.

Volete fare viaggi lunghi

Correlato al punto precedente, i viaggi a lungo raggio sono poco consigliati, a meno che sappiate dove vi state recando e conoscete la disponibilità di colonnine. Il medio raggio è gestibile, anche in maniera frequente, ma preparatevi a farvi una cultura sulle colonnine di ricarica.

Volete prestazioni elevate

Avenger elettrica non offre prestazioni elevate, qualcosa a cui le elettriche ci hanno abituato. L’accelerazione da 0 a 100 è coperta in nove secondi, la velocità massima è di 150 km all’ora. Insomma, sono prestazioni solo discrete, e sotto alla media rispetto alla media del mercato dell’elettrico.