Doom Patrol Stagione 2 – il primo trailer

Nella tarda serata di ieri, HBO Max ha diffuso il primo trailer di Doom Patrol Stagione 2 attesissima serie targata DC che debutterà negli Stati Uniti il prossimo 25 giugno proprio sulla neonata piattaforma e su DC Universe.

Eccovi il trailer:

La serie, basata sull’omonimo gruppo di riluttanti eroi creato per la DC da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963 e divenuto popolare alla fine degli anni ’80 grazie alla gestione di Grant Morrison, è arrivata in Italia su Amazon Prime Video.

Alla fine della prima stagione era stata introdotta Dorothy, la figlia del Capo aka Niles Caulder, intorno alla quale ruoterà la trama principale di Doom Patrol Stagione 2 e di cui ha parlato lo showrunner e produttore Jeremy Carver dicendo che Dorothy sarà a tutti gli effetti un nuovo membro della squadra e che in quanto tale minerà i precari equilibri a causa dei suoi imprevedibili poteri e della sua condizione instabile. La sua parte umana è tenera ma i suoi poteri sono devastanti e Niles dovrà trovare il modo di proteggere il mondo da Dorothy.

Doom Patrol Stagione 2 è prodotta e sviluppata da Greg Berlanti, Geoff Johns, Sarah Schecter e Jeremy Carver. Nel cast compaiono Brendan Fraser (Cliff Steele), Matt Bomer (Larry Trainor), Diana Guerrero (Crazy Jane), Alan Tudyk (Mr. Nobody), April Bowlby (Rita Farr), Joivan Wade (Vic Stone/Cyborg) e Timothy Dalton (Niles Caulde).

Eccovi la sinossi della serie:

Doom Patrol riscrive le gesta di uno dei più amati gruppi di supereroi della DC: Robotman, alias Cliff Steele (Brendan Fraser), Negative Man, alias Larry Trainor (Matt Bomer), Elasti-Woman alias Rita Farr (April Bowlby) e Crazy Jane (Diane Guerrero), capeggiati dallo “scienziato pazzo” Niles Caulder alias The Chief (Timothy Dalton). Tutti i membri della Doom Patrol hanno subìto un incidente traumatico, di cui portano segni visibili e cicatrici, a seguito del quale hanno acquisito abilità sovrannaturali. Dopo il trauma, i quattro ritrovano uno scopo grazie all’iniziativa di The Chief, che ha li ha riuniti per indagare sui più strani fenomeni dell’esistenza. The Chief a un certo punto della storia scompare e questi personaggi, che faticano a sentirsi eroi, si troveranno in un luogo dove non si sarebbero mai aspettati giungere e vengono chiamati all’azione da Cyborg (Joivan Wade), che propone loro una nuova missione. impossibile da rifiutare. In parte gruppo di supporto e in parte banda di supereroi, la Doom Patrol è un gruppo di scherzi della natura dotati di superpoteri che lottano per un mondo che non vuole avere nulla a che fare con loro.