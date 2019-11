Dragon Ball Piccolo Daimaoh: la recensione

Andiamo a scoprire nel dettaglio la nuova action Figure di Piccolo Daimaoh per la serie S.H. Figuarts tratta dal manga di Dragon Ball.

Direttamente dal mondo di Dragon Ball arriva la figure Dragon Ball: Piccolo Daimaoh che entra di diritto a fare parte della linea S.H. Figuarts di Tamashii Nations.Realizzata completamente in plastica la figure sarà dotata di numerose articolazioni che permetteranno di eseguire ottime pose, come ci ha sempre abituati Bandai. All’interno della confezione del prodotto troveremo anche numerosissimi extra per poter così ricreare le tantissime pose che abbiamo potuto apprezzare nel cartone animato.

Piccolo Daimaoh

Durante le fasi finali della prima serie di Dragon Ball, il protagonista Goku incontrerà questo personaggio che ora vi andremo a descrivere: Piccolo Daimaoh è conoscito come Il Grande Mago Piccolo (negli adattamenti in televisone in Italia è conosciuto come Al Satan), è in realtà un alieno Namecciano proveniente dal Pianeta Namecc. Durante la serie scopriamo che il mago è in realtà arrivato sulla Terra moltissimi anni prima, ma è stato magicamente sigillato all’interno di un fornello di riso elettrico dal maestro Mutaito. Alcuni secoli dopo Piccolo viene liverato dal suo confinamento da Pilaf, ma il suo aspetto è molto invecchiato. Successivamente raccoglierà tutte e sette le sfere del Drago esprimendo il desiderio di tornare giovane per poter conquistare il mondo.

La confezione

Partiamo con la nostra analisi del prodotto partendo direttamente dalla scatola. Questa linea di S.H. Figuarts ( S.H. sta per Simple Style & Heroic Action ) è dedicata a Dragon Ball e questa volta le dimensioni della scatola sono leggermente più grandi rispetto agli altri prodotti che compongono questa linea. L’altezza del personaggio risulta infatti essere maggiore l fine di mantenere la scala con tutti personaggi già usciti sino ad oggi.

Nella parte frontale della confezione – come da classico per le produzioni S.H. Figuarts – possiamo ammirare una parte della figure e degli extra presenti grazie alla presenza di una finestra trasparente, mentre sul lato destro troviamo la foto a mezzo busto di Piccolo. Nella parte posteriore invece, troveremo la figure in alcune pose di esempio che potremmo realizzare compresi anche i contenuti extra che troveremo all’interno della stessa.

Il blister

Una volta aperta la confezione, all’interno troveremo un unico blister che andremo ora ad analizzare nel dettaglio. La figure di Piccolo la possiamo trovare nella parte centrale, spostandoci a sinistra troveremo uno dei tre volti alternativi, la sfera del drago a 1 stella, 1 uovo con una piccola base su cui si può sorreggere e il fornello di riso elettrico. Spostandoci a destra troviamo altre 2 teste alternative e 3 mani. Per concludere nella parte bassa del blister troveremo altre 3 mani alternative.

Struttura e Paint

Il corpo di Piccolo è completamente realizzato in plastica ed alto ben 19 cm circa, le articolazioni non risultano troppo evidenti e sono ben funzionali all’uso.

Per quanto riguarda le sfumature non ne abbiamo trovate, i colori risultano a tinta unica senza ombreggiature o particolari effetti.

Posabilità

La posabilità di questa figure è davvero ottima sotto tutti punti di vista, le articolazioni sono abbastanza rigide e funzionali. I pantaloni come da tradizione riescono a nascondere perfettamente le articolazioni dando un senso di continuità alla figure. Il busto, essendo diviso in vari pezzi, ha un’ottima mobilità di piegamento; sarà possibile muoverlo si in avanti che indietro e persino lateralmente.

Conclusioni

Con questo Piccolo Daimaoh, Tamashii Nations propone un’ottima action figure sotto tutti i punti di vista: l’estetica, posabilità e extra non faranno rimanere delusi i fan e con le tantissime parti intercambiabili che avremmo a disposizione ci sarà davvero da divertirsi a ricreare le pose action che abbiamo ammirato in televisione contro Son Goku.

La figure di Piccolo Daimaoh sarà in arrivo nei prossimi giorni in Italia presso i rivenditori ad un prezzo suggerito di 95.00 € e distribuita in Italia da Cosmic Group.