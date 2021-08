Il sito web dedicato al mondo di Dragon Ball (recuperiamo su Amazon il recente volume dell’edizione italiana a cura di Star Comics) ha pubblicato nelle ultime ore le prime immagini e informazioni su Dragon Ball Super 75, prossimo capito del manga, serializzato su su V-Jump, che segue la continuity dell’opera originale di Akira Toriyama, scritto dallo stesso autore e disegnato da Toyotaro.

Il Capitolo 75 prende il titolo di “Il Potere di un Dio della Distruzione” e fa parte del nono appuntamento del nuovo arco narrativo, appunto, di Granola, il Sopravvissuto (Seizansha Guranora Hen).

Prima di procedere con i bozzetti del nuovo capitolo, facciamoun breve recap di quanto visto nel precedente capitolo, il 74°.

All’interno del Capitolo 74, Vegeta sembrava ormai sconfitto e sopraffatto da Granola, il guerriero più forte dell’universo. Tuttavia, grazie al suo istinto da vero guerriero, Vegeta è riuscito a risvegliare ancora più potere dentro di lui forgiato da una nuova trasformazione, ovvero il potere del Dio della Distruzione.

Dragon Ball Super 75: prime immagini e info sul capitolo, data di uscita e dove leggerlo

Ed ora, passiamo alla novità. A voi i bozzetti e, successivamente, breve informazioni sulla storia emerse dai baloon:

Il capitolo si apre con un Granola sorpreso nel guardare la nuova forma di Vegeta, adesso supportato dal potere di un Dio della Distruzione. Granola chiede a Vegeta come mai il suo potere non abbia limiti e Vegeta gli rivela che adesso, nella forma attuale, più il suo spirito di combattimento arde e più forte diventa. Nel frattempo, mentre con sicurezza annuncia tali parole, il Principe dei Saiyan non risparmia nemmeno un pugno ai danni dell’avversario.

Il capitolo 75 arriverà integralmente dal 18 agosto 2021 (sarà già il 19 in Giappone) attraverso il numero mensile di V-Jump (Shueisha). Nello stesso giorno simultaneamente, gratuitamente e legalmente sarà disponibile in Italia su MANGA Plus.

Dragon Ball Super – il manga e l’anime

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

Un nuovo film animato arriverà nelle sale giapponesi nel 2022. Si tratta del 21° film per l’intera serie e il 2° dedicato a Dragon Ball Super. Akira Toriyama sta lavorando attivamente ai personaggi e dialoghi.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 74, con i primi 72 scritti raccolti in 16 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.

L’edizione italiana del manga è affidata a Star Comics con i primi 13 volumi già disponibili per l’acquisto:

“Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte!“

Recuperate su Amazon il più recente numero dell’edizione italiana di Dragon Ball Super, il 13°.