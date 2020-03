Dragon Ball Super Broly, la recensione del romanzo!

Dragon Ball è Dragon Ball. Inutile girarci intorno: trovare un aggettivo per questo prodotto d’intrattenimento è davvero complicato e difficile, considerando la sua storia di successi che vanta tantissimi record, non solo in ambito cinematografico ed editoriale, ma anche in quello videoludico e dell’oggettistica di consumo in generale. Tutti conoscono questa pietra miliare del manga, e chiunque (dal più grande al più piccolo appassionato) riconosce la potenza mediatica di Son Goku.

In quest’ultimo periodo storico, al di là dell’avanzamento del nuovo manga edito da Toyotaro, gli appassionati hanno visto con i propri occhi il nuovo lungometraggio denominato Dragon Ball Super Broly. Dopo la messa in onda del film nelle sale cinematografiche, Edizioni Star Comics ha portato in Italia l’edizione cartacea dedicata alla feroce battaglia tra Goku, Vegeta e il temibile Broly, il cosiddetto Super Saiyan Leggendario.

Grazie all’editore perugino abbiamo passato qualche giorno in compagnia del nuovo romanzo, e siamo pronti a offrirvi la recensione completa, che vi permetterà di conoscere pregi e difetti di questo nuovo quanto esclusivo volume. Siete davvero pronti? Sedetevi comodamente sulla vostra poltrona, vi auguriamo una buona lettura.

Dragon Ball Super Broly, il romanzo…

Il romanzo di Dragon Ball Super Broly, innanzitutto, segue la medesima narrazione del lungometraggio andato in onda lo scorso anno, mettendo in evidenza la storia dei tre Saiyan più prodigiosi e potenti in assoluto. Questi tre personaggi si contraddistinguono, infatti, da una forza sovraumana, ma soprattutto da un sottile filo che lega il loro destino. Possiamo infatti definirlo beffardo, fortuito oppure pianificato, ma il fato inizialmente li divide (per diversi motivi), ma successivamente li ricongiunge, donando agli appassionati un combattimento senza precedenti, nonostante alcune incertezze.

Uno dei compiti principali del romanzo (e anche del lungometraggio ndR) è proprio quello di enfatizzare maggiormente la storia di Broly, protagonista insieme a Goku e Vegeta. Rispetto al passato (per inciso, ai vecchi film Dragon Ball Z: Il Super Saiyan della leggenda e Dragon Ball Z: Sfida alla leggenda ndR), Broly gode di una caratterizzazione diversa per due principali fattori.

In primo luogo, la rabbia non è più scaturita da Son Goku, ma dal desiderio di ripicca “ereditato” dal padre Paragas, che lo ha allenato per moltissimi anni con l’unico scopo di vendicarsi contro la sua stessa stirpe; in seconda istanza, nel nuovo libro e nel lungometraggio, questo personaggio mostra il suo lato più “umano”. Quest’ultimo aspetto è quello più importante tra i due precedentemente citati perché, grazie alla sua bontà d’animo, stringe nuove amicizie (e in questo punto ci mettiamo anche Goku, infatti nelle battute finali del film e del romanzo, l’eroe usa la tecnica del teletrasporto per trovarlo).

Tornando a un discorso di più ampio respiro, vogliamo ribadire che l’edizione cartacea di Dragon Ball Super Broly mantiene la stessa struttura del lungometraggio, e l’intera narrazione si divide in sette capitoli. Il tutto parte dalla visita di Re Cooler e del piccolo Freezer alla corte di Re Vegeta – che accompagna l’inizio delle ostilità tra quest’ultimo e Paragas -, passando dalla distruzione del pianeta Vegeta all’incontro tra Son Goku, Vegeta e Broly, fino ad arrivare alla conclusione del combattimento.

Una lotta leggendaria…

Il romanzo di Dragon Ball Super Broly è stato scritto da Masatoshi Kusakabe, un romanziere che – nel corso della sua carriera – ha lavorato su altre a moltissime trasposizioni letterarie, in particolare ricordiamo Naruto Shippuden e Assassination Classroom: Korosu. Il suo timbro è chiaramente riconoscibile fin dalle prime battute nonostante egli abbia seguito alla lettera il lungometraggio ad opera di Akira Toriyama.

Oltre a questo dettaglio, è doveroso aggiungere che Kusakabe-sensei ha unito la struttura di una classica opera letteraria alla sceneggiatura (sono presenti moltissimi dialoghi, citazioni e urla), che permette ai lettori di catapultarsi a 360 gradi nel combattimento e, in generale, agli eventi della storia.

Questo particolare volume, tradotto da Edizioni Star Comics, si presenta con 208 pagine, accompagnate da una serie di immagini – inserite seguendo l’ordine cronologico della narrazione – estratte direttamente dal lungometraggio. Come se non bastasse, è presente una pagina extra che illustra tutti i personaggi principali del racconto.