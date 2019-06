Dragon Ball Super: in lavorazione un nuovo film cinematografico?

Dopo il successo di Dragon Ball Super: Broly, Toei Animation mette in cantiere un nuovo film dedicato al manga ed anime di successo creato da Akira Toriyama.

Toei Animation sta lavorando ad un nuovo film di Dragon Ball Super, il progetto sarebbe ancora alle fasi preliminari, ma promette di prendere una direzione completamente differente dal precedente capitolo, campione di incassi al box-office in tutto il mondo.

Benché non vi sia ancora nessun annuncio ufficiale, a comunicarlo sono due figure chiave che hanno preso parte all’ultimo film, Akio Iyoku, capo-redattore della rivista V-Jump dove mensilmente viene serializzato il manga di Dragon Ball Super, nonché presidente della Dragon Ball Room, dipartimento della casa editrice Shueisha volto a valorizzare e capitalizzare l’opera di Akira Toriyama; e Norihiro Hayashida, produttore esecutivo dei film Dragon Ball Z: La Resurrezione di F e Dragon Ball Super: Broly. Galeotto per la “fuga di notizie” è stato il booklet dell’edizione per collezionisti giapponese di quest’ultimo film, che conteneva al suo interno studi preparatori di personaggi e location, ma anche una succosa intervista agli addetti ai lavori sui segreti del film ed il futuro del franchise.

“Ci stiamo preparando per il prossimo film di Dragon Ball”, dichiara Iyoku,“Broly si è rivelata una nemesi talmente potente che penso ci muoveremo in una direzione completamente differente per la prossima pellicola. Con Broly abbiamo alzato di molto l’asticella, ecco perché dobbiamo stare attenti a non bruciarci con le nostre stesse mani.”

Queste parole suggeriscono che il prossimo villain potrebbe non essere nuovamente un concentrato di pura potenza, ma un nemico più insidioso e subdolo con qualche abilità che richiederà ai nostri eroi un approccio differente dalla solita forza bruta, cosa che coincide con l’attuale arco narrativo del manga in Giappone, che vede come nemico Moro, uno stregone millenario con sembianze caprine dotato di incredibili abilità magiche verso cui, nemmeno i Super-Saiyan Blue di Goku e Vegeta hanno potuto nulla. “Comunque, sono convinto che Dragon Ball continuerà ancora per molto tempo, quindi speriamo vogliate continuare a seguirci!”

In molti hanno iniziato a speculare che quest’ultima affermazione possa suggerire l’arrivo in parallelo al film anche di una serie animata, altri ancora ipotizzano invece una nuova trilogia cinematografica, ma è bene specificare che nonostante ambi gli scenari ad oggi possano risultare plausibili, non hanno alcuna conferma per il momento, quindi è bene “ridimensionare” le aspettative a questo film.

Rilancia Hayashida sul fronte tecnico e le sfide affrontate nel corso della realizzazione di Dragon Ball Super: Broly: “Con Broly abbiamo alzato il tiro oltre ogni misura, questo mi ha permesso di osservare la produzione da un nuovo punto di vista. In questo film abbiamo prestato un’attenzione maniacale tanto nella scelta dello staff e del cast, che eravamo certi di non essere in grado di fare meglio di così in futuro. Ciò che abbiamo appreso da quest’esperienza ci spinge però a cercare di raggiungere vette più alte.”

In Italia l’anime di Dragon Ball Super va in onda su Italia1, il manga è invece edito da Edizioni Star Comics.