Dragonlance: in arrivo la nuova trilogia

Finalmente svelato il mistero che ammantava il futuro di Dragonlance. L’amatissima saga fantasy di Margaret Weis e Tracy Hickman , nonché ambientazione di Dungeons & Dragons, tornerà con una nuova trilogia letteraria. Le prime indiscrezioni risalgono al 2017 e da allora la notizia del probabile ritorno di personaggi come Tanis, Raistlin, Goldmoon, Sturm e Tas aveva attirato subito l’attenzione dei fan.

A distanza di qualche settimana dalla chiusura della causa tra Wizards of the Coast e la coppia di scrittori, archiviata da quest’ultimi a fronte di un risarcimento di 10 milioni di dollari, Weis e Hickman hanno finalmente potuto svelare il futuro della saga, che vedrà la pubblicazione di tre nuovi libri nei prossimi anni.

L’annuncio della nuova trilogia di romanzi arriva in seguito alle traversie legali che la coppia di scrittori ha dovuto sostenere negli ultimi anni, per chi volesse ripercorrere le tappe di questa vicenda è possibile leggere una nostra news.

La notizia è stata accompagnata da un comunicato stampa che anticipava alcuni dettagli dell’operazione. La nuova trilogia sarà ambientata nell’era classica di Dragonlance e vedrà il ritorno dei personaggi più amati dei romanzi originali insieme all’introduzione di un nuovo protagonista. Ad occuparsi della pubblicazione dei nuovi romanzi, per quel che riguarda il mercato anglosassone, sarà la Del Rey Books, marchio di Penguin Random House, conosciuta per aver pubblicato i romanzi di popolari IP come God of War, Halo e Star Wars.

Nel comunicato stampa Tracy Hickman ha ringraziato i fan per tutto il sostegno ricevuto durante questi anni: l’autore ha infatti riconosciuto l’importanza della passione e dell’affetto dei lettori, sottolineando che senza il loro aiuto questo nuovo viaggio non sarebbe stato possibile.

Il piano editoriale della nuova trilogia di Dragonlance non è ancora stato reso noto; tuttavia la pubblicazione del primo romanzo è attesa entro la fine del 2021, anche se alcuni rivenditori online (tra cui Amazon.co.uk) hanno indicato l’uscita del primo libro per il 29 luglio 2021.