Dragonlance: si chiude la causa contro Wizards of the Coast

La causa legale tra Wizards of the Coast e Margaret Weis e Tracy Hickman si è conclusa con la richiesta, da parte della coppia di autori, di archiviazione volontaria.

La notizia della causa legale di Weis e Hickman nei confronti di Wizards of the Coast, di cui vi avevamo parlato tempo fa, aveva fatto scalpore nell’ambiente del gioco di ruolo, generando un’ondata di solidarietà da parte degli appassionati verso la coppia di scrittori.

Gli autori di Dragonlance avevano fatto causa all’editore di Dungeons & Dragons, detentore dei diritti di Dragonlance, in quanto secondo loro Wizards of the Coast avrebbe violato un contratto di licenza su un nuovo ciclo di libri della celebre saga fantasy, considerando inoltre che, secondo Weis e Hickman, un nuovo romanzo di Dragonlance sarebbe già pronto e un altro in lavorazione. In virtù di questa inadempienza, gli scrittori avrebbero chiesto un risarcimento di 10 milioni di dollari.

I know some of you have seen that our lawsuit against WoTC was dismissed. I can't say anything yet, but watch for exciting news in the weeks to come! And thank you so much for your support! — Margaret Weis (@WeisMargaret) December 19, 2020

Weis ha commentato la risoluzione del procedimento con un Tweet in cui dichiarava che i fan dovrebbero aspettarsi “notizie entusiasmanti” nelle settimane a venire. Tali dichiarazioni lasciano quindi intendere un accordo consensuale e soddisfacente per entrambe le parti in causa.

Pubblicati a partire dal 1984 (in Italia a partire dal 1988), i libri di Dragonlance sono tra i romanzi che più di altri hanno riscosso il plauso degli appassionati, introducendo alcuni dei personaggi più iconici della letteratura fantasy moderna, da Raistilin a Tanis Mezzelfo, e razze quali i kender e i draconici.

Qualcosa di nuovo si muove quindi per il mondo di Krynn: la settimana appena trascorsa ci ha portato anche altre novità (oltre all’aggiornamento sulla controversia che ha coinvolto autori ed editore) legate a questa popolare ambientazione. Infatti nei giorni scorsi Joe Manganiello aveva accennato di aver avuto sotto mano del materiale inedito di D&D menzionando novità per la Quinta Edizione riferite alla razza dei draconici. Che sia in arrivo l’adattamento di Dragonlance per la Quinta Edizione?