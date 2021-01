Dragonlance: arriverà a luglio la nuova trilogia?

Un nuovo capitolo si aggiunge alla travagliata storia di Dragonlance: un misterioso placeholder ha fatto la sua comparsa sullo store inglese di Amazon.

Come forse ricorderete, non molto tempo fa vi avevamo dato notizia della causa legale intentata dalla società di Margaret Weis e Tracy Hickman contro la Wizards of the Coast.

La succursale di Hasbro aveva infatti deciso, in maniera unilaterale, di rescindere il contratto con i due autori.

Tale contratto prevedeva la stesura e vendita di tre nuovi romanzi ambientati nel setting creato dal duo nell’ormai lontano 1980 e, stando a quanto sostenuto, fino a quel momento ogni scadenza era stata rispettata e la Wizards of the Coast era sembrata soddisfatta del lavoro compiuto.

Nel passato mese di dicembre, Plaintiff-Creators (società a cui fanno capo i due autori), dopo aver inizialmente avanzato richieste di risarcimento danni per dieci milioni di dollari, ha deciso a sua volta di porre fine alla causa senza fornire ulteriori informazioni.

Tutto faceva pensare alla possibilità, non inconsueta, che le parti fossero giunte ad un accordo extragiudiziale. A mantenere vive le speranze dei fan del mondo della compagnia di Tanis venne in soccorso un tweet di Weis che affermava che “eccitanti novità arriveranno entro poche settimane”.

Non è quindi senza gioia che vi diamo la notizia di quella che, almeno apparentemente, potrebbe essere la lieta conclusione della vicenda.

Il condizionale è d’obbligo perché le informazioni presenti sul citato store sono in realtà poche e molto enigmatiche.

Il volume è infatti attualmente presente con il per nulla informativo titolo “Dragonlance 1 Paperback”.

Di certo abbiamo solo i due autori, Weis e Hickman, che il volume conterà 304 pagine e che verrà commercializzato in formato paperback.

Non è quindi dato di sapere se effettivamente avremo modo di vivere una nuova avventura sul mondo di Krynn o se si tratti di qualche riedizione di un opera del passato.

Una possibile conferma potrebbe venire già domani 12 gennaio, data in cui verrà rivelata l’identità del prossimo manuale per D&D: dovesse essere, come molti sperano, l’adattamento per quinta edizione del gioco di ruolo più famoso del mondo avremmo un forte indizio sulla possibilità di poter presto leggere la nuova trilogia.

Sempre stando alle info presenti su Amazon, l’opera sarà disponibile a partire dal 29 luglio.