Dune: ecco il nuovo fantastico trailer ufficiale

È arrivato finalmente il nuovo trailer principale di Dune, l’attesissimo film diretto da Denis Villeneuve tratto dall’omonima saga letteraria di Frank Herbert (che potete recuperare su Amazon). La pellicola, dopo vari rinvii, è atteso nelle sale cinematografiche il prossimo 16 settembre, mentre la data di uscita effettiva sarebbe dovuta essere addirittura il 18 dicembre 2020.

Il nuovo trailer mostra alcune sequenze provenienti dai precedenti teaser e numerose scene inedite. Spiccano ovviamente Paul Atreides (Timothée Chalamet) e buona parte dei personaggi principali, fra cui sua madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson), suo padre Duca Leto (Oscar Isaac), Chani (Zendaya), e i fedelissimi Gurney Halleck (Josh Brolin) e Duncan Idaho (Jason Momoa). Il trailer della durata di poco più di 3 minuti mette in mostra alcune peculiarità dell’attesissima pellicola fantascientifica la cui durata complessiva sarà di ben 2 ore e 35 minuti.

Dune: il trailer ufficiale

Dune, che ha ottenuto una classificazione PG-13, verrà presentato il prossimo 3 settembre Fuori Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia in anteprima mondiale. Vi lasciamo all’emozionante trailer:

Ecco a voi anche il trailer in italiano:

Ricordiamo che oltre ai sopracitati attori, il cast include anche Dave Bautista (Glossu Rabban), Stellan Skarsgård (Barone Harkonnen), Charlotte Rampling (Reverenda Madre Mohiam), Javier Bardem (Stilgar), David Dastmalchian (Piter De Vries) e Chang Chen (Dr. Wellington Yueh). Thomas Tull, Mary Parent e Cale Boyter saranno i produttori di Dune, mentre Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert svolgeranno la funzione di produttori esecutivi. Kevin J. Anderson sarà invece il consulente creativo.

La storia è ambientata in un lontano futuro. Questo è interamente controllato da un impero interstellare, nel quale vige una sorta di feudalesimo e ogni feudo è governato da una casa nobiliare. Il protagonista del racconto è il giovane Paul (Thimothée Chalamet), rampollo della casata degli Atreides, che si trasferisce sull’inospitale pianeta Arrakis, noto come Dune, insieme al padre, il Duca Leto (Oscar Isaac), alla madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson) e alcuni consiglieri.

Leto ha preso in gestione il pianeta nella speranza di scovare un posto sicuro, adatto alla sua famiglia e alla sua comunità. Dune, però, è sotto il mirino di tutte le forze dell’universo, decise a ottenerne il suo dominio per una rarità che cresce solo sul suo suolo. Si tratta di una preziosa risorsa che permette a chi la possiede di sbloccare il più grande potenziale umano: chi assume questa spezia può viaggiare nello spazio, ottenere capacità sovrumane e può vivere più a lungo. L’estrazione di questa materia prima, però, non è ostacolata soltanto dai vari nemici di Leto, ma anche da enormi creature della sabbia e dai Fremen, popolo nativo di Dune, che abita i deserti più profondi del pianeta. Come se non bastasse, una guerra per il controllo della risorsa è alle porte.