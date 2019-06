Dune: The Sisterhood, arriva una nuova serie TV

A quanto pare il regista Denis Villeneuve ha intenzione di allargare il franchise Dune. Presto potrebbe arrivare una nuova serie televisiva tutta al femminile, Dune: The Sisterhood.

Il regista Denis Villeneuve ha intenzione di allargare il franchise Dune. Dopo il film in preparazione presto potrebbe arrivare anche una nuova serie televisiva tutta al femminile, Dune: The Sisterhood, che dovrebbe essere trasmessa dal servizio di streaming di WarnerMedia. Le vicende narrate dalla serie TV saranno concentrate sull’ordine delle Bene Gesserit, una potente sorellanza esoterica, formata unicamente da donne le quali, attraverso dei durissimi allenamenti, raggiungono uno sviluppo tale delle proprie capacità psichiche divenendo in grado di ampliare le proprie capacità sia fisiche che mentali sino ad essere percepite quasi come “magiche” e “sovrannaturali” dal resto della società. A tal proposito il regista Villeneuve avrebbe dichiarato:

“Le Bene Gesserit mi hanno sempre affascinato. Focalizzare una serie intorno a un potente ordine femminile mi sembra non solo importante, ma anche innovativo per una serie tv”.

Dune: The Sisterhood, prodotta da Legendary Television, sarà ambientata nell’Universo fantascientifico dell’autore Frank Herbert. Oltre a Denis Villeneuve, la nuova serie televisiva vedrà come produttori anche Spaihts, Brian Herbert, Byron Merritt e Kim Herbert. Dunque, dopo il recente annuncio da parte della Warner Bros sull’arrivo di “Dune” previsto per il mese di novembre 2020, arriverà anche “Dune: The Sisterhood“. Ovviamente ancora sono molti i punti “segreti” in merito al nuovo progetto televisivo e sarà interessante scoprire chi farà parte del cast, ma per aver maggiori dettagli bisognerà necessariamente attendere.

