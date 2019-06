Dune: Tye Sheridan farà parte del nuovo cast?

In attesa dell'uscita del film "Dune" previsto per il 2020, alcune indiscrezioni avrebbero ipotizzato il ritorno nel cast dell'attore e cantante Tye Sheridan.

In attesa dell’uscita del film “Dune” prevista per il 2020, alcune indiscrezioni avrebbero ipotizzato il ritorno nel cast dell’attore e cantante Tye Sheridan. Infatti ricordiamo che Sting ha già recitato interpretando la parte del crudele Feyd-Rautha Harkonnen nel film “Dune“, tanto discusso, del 1984 del regista David Lynch. Ebbene negli ultimi giorni, sembrerebbe che nell’elenco di IMDb sia apparso il nome Tye Sheridan per vestire nuovamente i panni di Feyd-Rautha.

Questa informazione trapelata recentemente è molto interessante e suscita molto curiosità. Sicuramente Sting sarebbe la persona adatta per interpretare ancora una volta il personaggio che abbiamo conosciuto nel film del 1984, nato dal romanzo fantascientifico scritto nel 1965 da Frank Herbert.

Ricordiamo che il nuovo film, questa volta diretto da Denis Villeneuve, uscirà nelle sale cinematografiche statunitensi a partire dal 20 novembre dell’anno prossimo. Molto probabilmente, in base alle affermazioni del regista, il nuovo film sarà suddiviso in due parti differenti e questo dovrebbe rassicurare i fan, poichè la prima parte dovrebbe essere molto fedele al romanzo, traendone le parte salienti.

Tra le poche informazioni che abbiamo in merito al nuovo cast che farà parte di “Dune“, quasi certamente vedremo Timothée Chalamet che sarà Paul Atreides, Rebecca Ferguson che vestirà i panni di Lady Jessica Atreides, Oscar Isaac nel ruolo del duca Leto Atreides, Stellan Skarsgård nel ruolo del barone Harkonnen, Zendeya vestirà i panni di Chani, Jason Momoa nel ruolo di Duncan Idaho e Javier Bardem che sarà Stilgar.

