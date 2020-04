Dungeons & Dragons: Accessori, T-shirt, Gadget e Prodotti Ufficiali

Dungeons & Dragons: accessori, gadget e capi d’abbigliamento per ogni occasione! Se siete dei “veri” giocatori di ruolo ed appassionati del mondo di Dungeons & Dragons non potete sfuggire al fascino di accessori, elementi d’arredo e vestiti brandizzati D&D da sfoggiare con onore e baldanza! Sia che siate dei manager di mega corporazioni o degli studenti universitari nulla di meglio che mostrare con orgoglio la propria passione… anche per scoprire attorno a voi insospettabili e possibili compagni di gioco ed avventure che verranno sicuramente richiamati dalla visione di loghi ed immagini iconiche! Eccovi una selezione dei prodotti immancabili!

Gli accessori a tema Dungeons & Dragons

Cappello da baseball

Con l’estate in arrivo ed il sole cocente pronto a battere sulle nostre teste nulla di meglio di un bel cappello a tema D&D! Realizzato da Difuzed questo snapback è 100% in cotone e riporta sulla parte frontale un dado da 20 con il logo di Dungeons & Dragons al posto del numero 20 realizzato in un resistente materiale gommoso cucito sulla struttura del cappello. Sul lato destro troviamo poi la scritta ed il logo di D&D per esteso sempre mediante l’applicazione dello stesso materiale che rende il tutto estremamente resistente all’usura ed alle intemperie. Un must per gli amanti dei cappellini da baseball.

Portafoglio

Il luogo migliore dove poter riporre monete siano esse di rame, d’oro o di mithril! Realizzato in poliuretano e poliestere il portafoglio appare robusto e di qualità rendendo un effetto al tatto ed alla vista molto simile a quello di un misto di pelle e cuoio. Il logo di D&D appare cucito nella parte frontale e la chiusura è realizzata a bottone. All’interno ritroviamo il logo inciso, quattro tasche per poter riporre tessere varie ed un porta monete oltre – ovviamente – alla sezione dedicata alle banconote. Degna di menzione è la lavorazione sui bordi che restituisce un effetto “cucitura” in cuoio che ben si adatta allo stile fantasy del tutto. Pagare il ristornate sfoggiando questo portafoglio garantisce sicuramente un +10 in carisma al suo utilizzatore!

Maglietta

Vista la stagione una maglietta a mezze maniche a tema D&D costituisce il capo di abbigliamento più utilizzabile per i prossimi mesi. In particolare questa t-shirt si distingue per la qualità del cotone e la bella stampa che riporta sulla parte frontale. Sul retro ritroviamo – cucito – il logo di Dungeons & Dragons di generose dimensioni. Protezione nei combattimenti e carisma aumentato sono assicurati nell’indossare sia la versione da donna che quella da uomo. L’interno della maglietta è realizzato nel tipico rosso D&D ed anche i risvolti delle maniche riportano una lavorazione dello stesso tono.

