Chris Pine, la star del lungometraggio Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, ha rilasciato alcune dichiarazione dove spiega il motivo per cui l’iconico gioco di ruolo non dovrebbe essere solo un passatempo per adulti. In questo articolo, esploreremo dunque le ragioni per cui il gioco dovrebbe essere introdotto nelle scuole e come potrebbe beneficiare i giovani giocatori.

Dungeons and Dragons per lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività

Uno dei principali vantaggi nel giocare a Dungeons and Dragons è che permette ai giocatori di sviluppare la loro immaginazione e creatività. Infatti, nel gioco, i giocatori interpretano i ruoli di personaggi fantastici e immaginano mondi e avventure in cui questi si muovono. Questo processo attua quindi un esercizio mentale che può aiutare i giovani a sviluppare una serie di abilità che possono poi risultare utili in molte aree della vita.

Un altro importante vantaggio di giocare a Dungeons and Dragons è che incoraggia il problem solving e il pensiero critico poiché, nel gioco, i giocatori devono risolvere problemi e superare ostacoli per raggiungere i loro obiettivi. Questo può aiutare dunque i giovani a sviluppare la loro capacità di pensare in modo critico e di trovare soluzioni creative ai problemi. Infine, un’altra importante abilità che i giovani possono sviluppare giocando a Dungeons and Dragons è la collaborazione e la comunicazione poiché i partecipanti al gioco devono lavorare insieme per raggiungere i loro obiettivi e superare gli ostacoli. Questo può aiutare i giovani a sviluppare la loro capacità di lavorare in gruppo e di comunicare efficacemente con gli altri.

Le dichiarazioni di Chris Pine

Di seguito, secondo quanto riportato, un estratto delle dichiarazioni di Chris Pine sull’importanza di Dungeons and Dragons:

Dungeons and Dragons penso sia molto importante da conoscere, perché penso che dovrebbe essere giocato nelle scuole, e che insegna immediatamente la cooperazione . Esercita l’immaginazione. È gioioso, è improvvisazione. E nel giro di pochi minuti, tutti sono sulla stessa lunghezza d’onda. Non stai discutendo se sei figo o no. Stai discutendo sull’opportunità o meno di scavalcare il masso per uccidere il drago.

