Dynit ha annunciato l’acquisizione dei diritti della seconda stagione di Demon Slayer, ispirata all’omonimo manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge e adattamento dell’arco narrativo del Quartiere dei Divertimenti di Yoshiwara (Kimetsu no Yaiba: Yukaku-hen), andata in onda 13 febbraio 2022 e disponibile su Crunchyroll in versione sottotitolata. La stagione verrà doppiata in italiano con il cast della prima e del lungometraggio Demon Slayer: Mugen Train. Non si sa però se verrà doppiata solamente per il mercato home video o se sarà resa disponibile, come nel caso della prima stagione, su piattaforme streaming come Netflix e Amazon Prime Video.

Demon Slayer: l’anime e il manga

La prima stagione anime di Demon Slayer, a opera dello studio Ufotable e composta da 26 episodi, è stata presentata in anteprima nell’aprile 2019. Hikaru Kondo ha prodotto l’anime, Haruo Sotozaki si è occupato della regia, Yuki Kajiura e Gō Shiina della colonna sonora, mentre Akira Matsushima del character design. La stagione è disponibile in Italia su VVVVID, Amazon Prime Video e Netflix.

La seconda stagione di Demon Slayer è stata prodotta ancora da Studio Ufotable con la regia di Haruo Sotozaki e il character design di Akira Matsushima, fra gli altri.

Il franchise ha ispirato anche un film Demon Slayer: Mugen Train,uscito nei cinema giapponesi il 16 ottobre 2020 mentre in Italia è stato proiettato nelle giornate del 17, 18 e 19 gennaio grazie a Dynit. Vi ricordiamo che la terza stagione di Demon Slayer è già stata confermata dallo studio di animazione Ufotable.

Per quanto riguarda il manga Koyoharu Gotouge ha iniziato la serializzazione sul settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump di Shueisha nel febbraio 2016. La serie in Giappone si è conclusa a maggio 2020. In Italia il manga è pubblicato dalla Star Comics