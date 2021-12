Ecco come Tom Holland ha salvato Spider-Man nel MCU

Dopo che Spider-Man si è unito al Marvel Cinematic Universe in Captain America: Civil War, la maggior parte dei fan non si sarebbero mai aspettati che il personaggio potesse anche solo essere a rischio. Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home, infatti, si sono rivelati dei colossi al botteghino e dei grandi successi per i Marvel Studios.



Quando la Sony ha minacciato d’interrompere gli accordi con la Marvel e ritirare Spider-Man dal MCU, i fan sono rimasti letteralmente scioccati nell’apprendere che avrebbero perso uno dei suoi personaggi preferiti per l’incapacità di Sony e Marvel nel raggiungere un accordo. Era il lontano 2019 e Spider-Man rischiava davvero di lasciare l’Universo Marvel.

Come Tom Holland ha salvato Spider-Man

Parlando con CinemaBlend, Tom Holland ha raccontato un tragicomico aneddoto che, a suo dire, ha contribuito a salvare l’accordo di Spider-Man tra Sony e Marvel. Una sera, infatti, durante una serata di quiz al pub locale, Tom Holland ha ricevuto una telefonata dall’allora CEO della Disney Bob Iger e i due hanno parlato del futuro dell’amichevole Spider-Man di quartiere.

Mi trovavo in un pub quiz. Ero piuttosto ubriaco perché ero davvero sconvolto dal fatto che non sarei più stato nel MCU. Poi ho ricevuto una telefonata da un numero 310; sapevo che Bob Iger mi avrebbe chiamato ma pensavo che lo avrebbe fatto qualche giorno prima. Ho pensato quindi che avesse rinunciato alla telefonata, ma poi ne ho ricevuta una ed era lui.

L’attore, quindi, ha voluto parlare a cuore aperto:



Io e Bob abbiamo fatto una bella chiacchierata sulla mia passione per il personaggio. Credo di aver parlato dell’importanza di Spider-Man nel MCU e di cosa posso offrire con le mie conoscenze e abilità. Penso che le mie argomentazioni lo abbiano convinto e che abbia davvero capito in quella conversazione quanto io ami questo personaggio e di quanto credo in lui. Bob ha aperto successivamente un dialogo più grande con [il presidente della Sony Pictures] Tom Rothman e [il CEO di Sony Pictures] Tony Vinciquerra e sono riusciti a fare un accordo.

Il futuro di Spider-Man

Tom Holland ha recentemente affermato che Spider-Man: No Way Home sarà un film molto oscuro, triste e per nulla divertente. Ha promesso inoltre che sarà uno dei film più ambiziosi del Marvel Cinematic Universe. L’attore ha comunque chiarito che Spider-Man: No Way Home sarà solo la fine della trilogia di Homecoming e che il film segnerà l’inizio dell’universo condiviso tra Sony e Marvel.



Come riportato in precedenza, la produttrice del franchise Amy Pascal ha da poco rivelato che dopo la fine della trilogia originale, Tom Holland reciterà in un’altra trilogia che, con grande gioia dei fan, segnerà un nuovo inizio per Spider-Man.



Ricordiamo ai nostri lettori che Spider-Man: No Way Home uscirà nelle sale italiane il 15 dicembre 2021.