Spider-Man, Tom Holland rompe il silenzio sul dopo No Way Home

La producer di Sony Pictures Amy Pascal ha di recente spiegato che dopo il prossimo Spider-Man: No Way Home, Tom Holland continuerà a vestire i panni di Spider-Man all’interno dell’MCU, con nuovi progetti all’orizzonte non ancora annunciati in veste ufficiale. Lo stesso attore aveva però lasciato intendere la volontà di prendersi una pausa dal costume dell’Arrampicamuri, tanto che avrebbe già in mente un suo possibile successore. Ora, è nuovamente Holland a rompere il suo silenzio sulle voci che lo vogliono di nuovo nei panni di Spider-Man sia nel Marvel Cinematic Universe che in film separati prodotti da Sony.

Spider-Man: No Way Home

Parlando al talk show francese Quotidien (qui la notizia originale), alla star è stato chiesto di rispondere alle recenti voci che lo vogliono nuovamente nei panni dell’Amichevole Spider-Man di Quartiere nel prossimo futuro. Holland ha reso noto di avere “cose molto, molto eccitanti di cui parlare”, ma che di fatto non sa quali siano o in cosa si tramuteranno all’effettivo. L’attore 25enne ha in ogni caso dichiarato che “Spider-Man vivrà per sempre in lui”, pur non lasciando intendere se il suo destino nei panni del Tessiragnatele verrà in qualche modo modificato dopo gli eventi che vedremo in No Way Home.

Mentre molti fan credevano quindi che il prossimo film sarebbe stato l’ultimo film di Holland come Spidey, un’altra trilogia di film potrebbe effettivamente già essere nei piani, come del resto già anticipato dalla Pascal. Nonostante ciò continua a persistere l’alone di mistero riguardo il ritorno del giovane attore anche in altri film, sebbene rimane concreta la possibilità di vedere ancora Tom Holland nei panni di Spider-Man all’interno dell’MCU, in quella che potrebbe essere una seconda trilogia di film dedicata all’Arrampicamuri. Spider-Man: No Way Home è in ogni caso atteso nelle sale italiane il 15 dicembre 2021, e vede nel cast, oltre a Holland nei panni di Peter Parker, anche Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon e Tony Revolori, oltre ad Alfred Molina nel ruolo di Doc Ock, Jamie Foxx nei panni di Electro e Willem Dafoe in quelli di Green Goblin. Su Amazon trovate a prezzo speciale i primi due film della saga, ossia Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home.