Edens Zero – il nuovo trailer conferma la data di debutto dell’anime

Kodansha ha diffuso un nuovo trailer di Edens Zero che conferma la data di debutto l’adattamento anime della serie di Hiro Mashima (Rave, Fairy Tail) fissata ufficialmente per il prossimo 11 aprile alle ore 00:55 sugli schermi dell’emittente nipponica NTV.

Edens Zero, l’anime

L’anime di Edens Zero sarà sviluppato dallo Studio J.C. Staff (DanMachi, Food Wars! Shokugeki no Soma). La regia sarà affidata a Yuji Suzuki (Fairy Tail Stagione 3) mentre la sceneggiatura sarà di Mitsutaka Hirota (Phantasy Star Online 2 The Animation). Il character design invece sarà di Yurika Sato (già direttrice delle animazioni in Hangyakusei Million Arthur 2nd Season).

Lo scorso settembre al Tokyo Game Show (che ricordiamo si è svolto in versione completamente digitale a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus) durante ik panel intitolato “Edens Zero Game and Anime Live Stream” sono stati forniti i primi dettagli dell’anime, compresi i primi character design dei protagonisti Shiki, Rebecca e Happy:

Eccovi il nuovo trailer:

Edens Zero, il manga

Edens Zero è ancora in corso di pubblicazione in Giappone su Weekly Shonen Magazine di Kodansha dove ha esordito il 27 giugno 2018; all’attivo ci sono 12 volumi con il 13° previsto per il prossimo 15 gennaio 2021 in Giappone. Mentre in Italia Edizioni Star Comics ha recentemente pubblicato il 7° volume.

Nelle intenzioni di Hiro Mashima la serie dovrebbe essere più lunga di Rave, che durò 35 volumi, ma più corta di Fairy Tail che invece arrivò a ben 63 volumi.

Eccovi la sinossi tratta da Edens Zero Vol. 1: