El Camino: Vince Gilligan omaggia Robert Forster!

Il mondo del cinema ha inaspettatamente detto addio a Robert Forster, l’attore che ha interpretato diverse parti in tantissime pellicole di successo, come Jackie Brown (1998) di Quentin Tarantino, Kiss Toledo Goodbye (1999) con Christopher Walken e nel recente El Camino.

Dopo alcuni giorni per elaborare il lutto, Vince Gilligan ha speso alcune commoventi parole per Robert, omaggiandolo per il suo talento e le sue virtù.

“Per sette anni, ho avuto un tagliacarte sul mio comodino. È una sorta di lacrima in acciaio d’arte moderna, elegante ma sostanziale. Robert Forster me lo ha dato la prima volta che ci siamo incontrati. Aveva l’abitudine di donarli a persone con le quali sentiva di aver avuto interessanti interazioni. Ovunque andasse, ne portava dozzine, confezionati singolarmente e incartati. Ricordo che erano in un sacco, come farebbe Babbo Natale. Ho chiesto quanti ne avesse donati nel corso degli anni. Ha detto che aveva perso il conto.

Penso a Bob come lo Spencer Tracy della sua generazione. Non avrebbe mai permesso a nessuno di catturarlo mentre recitava, ma era così dannatamente bravo. Grazioso ma sostanziale. In un universo giusto, avrebbe uno scaffale pieno di Oscar. Anche così, non riesco a immaginarlo preoccuparsi molto di questo.

Era un bravo ragazzo. Mi ha sempre ricordato mio padre… il che è strano, perché non sono molto simili. Scommetto che ha fatto lo stesso effetto a molte persone”.