Eldritch Horror verrà ristampato da Giochi Uniti

Giochi Uniti ristamperà il gioco da tavolo collaborativo Eldritch Horror, soldout sul mercato italiano da diverso tempo.

Con un annuncio sulla sua pagina Facebook, Giochi Uniti ha rivelato che il gioco in scatola Eldritch Horror sarà nuovamente ristampato.

Eldritch Horror è un gioco in scatola collaborativo per 2-8 giocatori edito per la prima volta nel 2013, ad opera dei designer Corey Konieczka e Nikki Valens e pubblicato, in inglese, da Fantasy Flight Games. Il gioco espande su scala globale il concept alla base di Arkham Horror ed è stato localizzato in Italia da Giochi Uniti nel 2014 e grazie al suo grande successo è andato rapidamente esaurito.

Basato sulla produzione letteraria di H.P. Lovecraft, il gioco ha come scopo viaggiare per il mondo per prevenire il risveglio da uno dei quattro Grandi Antichi, delle entità primordiali diaboliche e onniscienti. I giocatori interpretano un gruppo di investigatori dell’occulto, impegnato a contrastare in tutto il mondo il sorgere delle forze dell’oscurità. I partecipanti alla partita dovranno sconfiggere creature mostruose, viaggiare per il globo e in altri piani d’esistenza e risolvere i misteri legati ad un orrore indicibile che sta per avventarsi sul pianeta. La battaglia non sarà scevra dai pericoli e potrà portare gli impavidi eroi alla follia e, in caso di fallimento, condurre alla distruzione nel mondo.

Come si può leggere nell’annuncio di Giochi Uniti, l’editore non solo si opererà per reinserire nel catalogo la scatola base di Eldritch Horror, ma garantirà la pubblicazione delle espansioni ad oggi inedite in Italia.

Attualmente risultano infatti localizzati i seguenti titoli della serie: Eldritch Horror: Montagne della Follia, Eldritch Horror: Strane Rovine e Eldritch Horror: l’Ombra delle Piramidi. Risulta invece esaurita l’espansione Eldritch Horror: Leggende Perdute.

A partire da questo autunno, fino alla fine del 2019 saranno così previste le uscite della scatola base di Eldritch Horror e le espansioni Eldritch Horror: Signs of Carcosa e Eldritch Horror: The Dreamlands.

Giochi Uniti non ha ancora comunicato né i prezzi né le date di uscita, vi aggiorneremo non appena verranno rilasciate ulteriori notizie.