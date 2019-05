Emily Van Camp e Daniel Brühl in trattative per la serie Falcon & Winter Soldier

Secondo Deadline, sembra che Daniel Brühl e Emily Van Camp siano in trattative per riprendere i loro ruoli nella serie tv Falcon & Winter Soldier.

Come riportato in anteprima da Deadline, la regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica canadese Kari Skogland (The Stone Angel, Fifty Dead Men Walking) sarà la regista dell’attesa miniserie Marvel Falcon & The Winter Soldier, incentrata sui personaggi di Sam Wilson e Bucky Barnes (interpretati nuovamente da Anthony Mackie e Sebastian Stan).

Ma non solo: anche Daniel Brühl ed Emily Van Camp sarebbero in trattative per entrare nel cast dello show previsto sul catalogo streaming di Disney+. Ricordiamo infatti che Brühl ha interpretato il colonnello Helmut Zemo nel film Captain America: Civil War (diretto dai fratelli Russo e uscito al cinema nel 2016).

La Van Camp è invece nota agli appassionati del Marvel Cinematic Universe per aver interpretato il membro dello S.H.I.E.L.D. Sharon Carter/Agente 13 sempre in Civil War, oltre ad essere la nipote di Peggy Carter (compagna storica di Steve Rogers, alias Captain America). Tra Sharon e Cap era infatti nato un sentimento piuttosto forte, sebbene tra i due non sia mai scoccata la scintilla in grado di dare il via a una vera e propria storia d’amore.

Inoltre, sembra quasi del tutto certo che la serie su Falcon e il Soldato d’Inverno tratterà la questione dell’eredità dello scudo di Captain America, consegnato da uno Steve Rogers ormai anziano a Bucky Barnes nelle battute finale di Avengers: Endgame, il capitolo finale della saga dei Vendicatori apparso nei cinema lo scorso 24 aprile.

Infine, sempre il portale Deadline ha riportato che la serie vedrà la luce sul catalogo Disney a partire dal mese di agosto 2020, con Malcolm Spellman (Empire) che si occuperà della sceneggiatura di tutti e sei gli episodi.

Ricordiamo che Marvel ha anche in lavorazione altre serie TV basate sui propri personaggi, sempre in dirittura d’arrivo su Disney+: tra queste, uno show su Loki, uno su Scarlet e Visione (chiamato WandaVision) e infine uno sul personaggio di Occhio di Falco.