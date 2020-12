Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time – trailer e poster finali

Nella tarda serata di ieri, Studio Khara ha pubblicato sulla suo canale youtube ufficiale il trailer finale di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time.

Il film come precedentemente riportato uscirà nelle sale giapponesi il 23 gennaio 2021 dopo lo slittamento causato dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus. Il film infatti avrebbe dovuto debuttare lo scorso giugno.

In questo trailer finale possiamo anche ascoltare il tema principale del film intitolato One Last Kiss creato ed eseguito da Hikaru Utada.

Eccovi il trailer:

Insieme al trailer è arrivato anche il poster finale:

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time – il nuovo progetto cinematografico

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time è l’ultimo film del progetto cinematografico ideato per l’amatissimo franchise robotico dal suo stesso creatore Hideaki Anno e denominato Shin Evangelion Gekijo-ban (Evangelion Nuova Edizione Cinematografica).

Dynit che pubblica in Italia che questi film descrive così il progetto:

L’incontro di un padre e di un figlio che non si vedono da anni, Gendo e Shinji Ikari, si trasforma nel teatro di una guerra spaventosa. La battaglia del genere umano contro le creature denominate Angeli è giocata con armi di nuova concezione (gli Evangelion) e al contempo antichissime (l’intelletto dei tecnocrati che manipola i sentimenti dei soldati al fronte). Un finale ben diverso da quello che Shinji, nel giorno in cui fa ritorno a Neo Tokyo-3 per riabbracciare il genitore, aveva immaginato. Sconfitta la tentazione di scappare da se stesso, il “pilota della speranza” scopre un mondo nuovo, popolato da cognizioni apparentemente inconciliabili con l’individuo che era prima di approdare alla Nerv…

Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time – staff e dettagli

Si conosce pochissimo della trama di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time e anche la sua durata è per ora sconosciuta.

Il film è stato sviluppato dallo Studio Khara con la supervisione di Hideaki Anno. Yusuke Matsui si è occupato della direzione dell’animazione in computer grafica, Takashi Suzuki della direzione tecnica della computer grafica, Manabu Kobayashi della realizzazione dei modelli 3D, Syuichi Iseki delle animazioni chiave) Nanae Hirabayashi, Hiroaki Yabe e Toyonori Yamada della fotografia, Kazuko Kikuchi dei colori e Tatsuya Kushida dei fondali.

L’uscita di Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time sarà accompagnata da un manga di Yoshiyuki Sadamoto già character designer della serie.