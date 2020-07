Neon Genesis Evangelion torna su Netflix con un nuovo adattamento

Come un fulmine a ciel sereno, Netflix ha reso disponibile nuovamente Neon Genesis Evangelion con il doppiaggio italiano, dopo aver effettuato un nuovo adattamento.

Non più “Apostoli”, ma “Angeli”, dunque, nel nuovo adattamento dei dialoghi di Neon Genesis Evangelion di Netflix. Dopo le proteste di tantissimi fan, il colosso dei servizi di streaming aveva deciso di rimuovere temporaneamente il doppiaggio nostrano della serie cult di Hideaki Anno, giudicato da moltissimi incomprensibile.

E’ giusto precisare, però, che il doppiaggio in se era già ottimo e quello che è stato cambiato è l’adattamento dei dialoghi, che vede ora Laura Cosenza subentrare a Gualtiero Cannarsi. Il cast di voci, invece, è rimasto lo stesso: Stefano Broccoletti (Shinji), Domitilla D’Amico (Misato), Barbara De Bortoli (Ritsuko), Lucrezia Marricchi (Rei), Roberto Draghetti (Gendo), Oliviero Dinelli (Fuyutsuki) e Sara Labidi (Asuka).

Neon Genesis Evangelion ha dovuto subire, all’arrivo su Netflix, un nuovo adattamento dei dialoghi, a causa dei diritti dell’originale detenuti da Dynit. Questo, però, è stato fatto in maniera superficiale e incomprensibile, a detta dei fan, tanto che è dovuta intervenire Netflix stessa rimuovendolo e rifacendolo totalmente da zero.

Di seguito, la sinossi di Neon Genesis Evangelion:

“La storia, ambientata nella futuristica città di Neo Tokyo-3 a distanza di quindici anni da una catastrofe planetaria nota come Second Impact, si incentra sulle vicende di Shinji Ikari, un ragazzo che viene reclutato dall’agenzia speciale Nerv per pilotare un mecha gigante noto con il nome Eva e combattere in questo modo, assieme ad altri piloti, contro dei misteriosi esseri chiamati angeli.”