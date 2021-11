Evil Dead, Bruce Campbell spiega il suo addio ad Ash

Bruce Campbell è una vera e propria icona del genere horror, specie grazie alla sua partecipazione nel franchise horror di Evil Dead (ovvero La Casa) nel ruolo di Ash Williams, ripreso anche nella serie Ash vs Evil Dead, creata da Sam Raimi, Ivan Raimi e Tom Spezialy per l’emittente Starz. A quanto pare, però, il futuro del franchise dovrà fare a meno del suo eroe iconico, visto e considerato che Campbell ha dichiarato che i suoi giorni nei panni del personaggio sono arrivati alla fine, motosega inclusa.

L’attore, come dichiarato a Collider (qui la notizia originale) si appresta quindi a dire addio per sempre ad Ash, diventato iconico sia sul grande che sul piccolo scherno. Campbell ha infatti recitato nella trilogia originale dei film horror de La Casa, prima di vestire nuovamente i panni del suo personaggio più celebre nei 30 episodi della serie Starz.

Non ho altro da dare. Le tre stagioni sono state le più lunghe della mia vita. Se avete visto le email di supplica ai vari registi queste dicevano: ‘Ehi, il mio ginocchio non funziona bene. Fai attenzione per domani. Fate venire lo stuntman nelle vicinanze. Ehi, non posso più correre’. Era una lotta fisica senza fine. Sono davvero contento di averlo fatto perché abbiamo visto la casa di Ash, siamo entrati nella sua camera da letto, abbiamo incontrato le sue ragazze, abbiamo incontrato la figlia che non sapevamo avesse e che lui non sapeva di avere, e abbiamo incontrato suo padre, interpretato dal grande Lee Majors. Sento che abbiamo davvero fatto tutto ciò che c’era da fare e Ash stesso ha compiuto il suo destino scritto in quell’antico libro. Era il ragazzo destinato a sconfiggere il male nel passato, nel presente e nel futuro, e alla fine se n’è andato con una bella ragazza robot per prendere a calci il futuro. Di cos’altro avete bisogno? Sapevamo che gli ascolti erano pessimi. Sapevamo, entrando nell’ultima stagione, che dovevamo dare una fine al tutto visto che non pensavamo che Starz ci avrebbe dato modo di continuare e avevamo ragione. Quindi, grazie a Dio l’abbiamo fatto ed è finita.