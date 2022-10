Excuse Me, Dentist! (Haisha-san, atattemasu?) è un manga scritto e disegnato da Sho Yamazaki, serializzato in Giappone dal 16 maggio 2020 sulla rivista online Shōnen Jump+ edita dalla casa editrice Shūeisha. I capitoli sono stati in seguito raccolti in volumi tankōbon dal 2 ottobre 2020, mentre la pubblicazione italiana è stata annunciata dalla Planet Manga durante il Napoli Comicon 2022. Excuse Me, Dentist! non è la solita commedia, una storia basata su equivoci, frasi di dubbia interpretazione, che daranno vita a situazioni esilaranti e al limite del demenziale!

Excuse Me, Dentist! 1 - Planet Manga, recensione

Quando incontri la persona giusta vieni liberato da tutte le tue paure. signorino, tutti la chiamano “Korosumi l’immortale” e dicono che non conosce paura. Ma c’è una cosa da cui continua fuggire, non è così? Lei è l’erede del clan Kokuyokai, deve diventare più forte. Non fugga e l’affronti deve distruggere quel muro. Lì dentro troverà la cosa più importante.

Excuse Me, Dentist! 1: la sua bocca è un wc pubblico

In un quartiere del Giappone sono erette le ville di due clan Yakuza rivali: la Kokuyokai e la famiglia Shinju. Proprio a metà tra i territori dei due schieramenti rivali sorge la clinica dentistica Pearl Dental Clinic. Takuma Kurosumi, giovane capo del clan Kokuyokai, per la prima volta nella sua vita decide di andare dal dentista, ma non per sua volontà. In realtà è stato costretto da Ezaki, suo assistente che, come ultimo desiderio prima di morire (tranquilli è vivo) vuole che il suo capo superi la paura delle donne. Infatti, l’unica cosa che può spaventare Takuma, soprannominato “Korosumi l’immortale” è parlare con una donna ma anche andare dal dentista.

Excuse Me, Dentist! 1 - Planet Manga, recensione

Alla clinica, Takuma incontra Tomori Shirayuki, una bellissima dottoressa, dal fisico accattivante, che riesce subito metterlo a suo agio! Per la prima volta nella sua vita Takuma non ha paura del contatto con una donna anzi, riesce anche a risvegliare una parte di lui da tempo sopita. Peccato che alla donna non importi di Takuma ma solo della condizione della sua bocca che definisce un wc pubblico: quello che deve fare è iniziare subito un trattamento per fare di nuovo risplendere i suoi denti. Se all’inizio Takuma è riluttante, piano piano non può fare a meno di provare qualcosa di profondo per la sua dottoressa e sembra essersi finalmente liberato della sua paura per le donne! O questo vale solo per Tomori? Ma c’è qualcosa che la dentista nasconde, un segreto che non può dire a nessuno…

Excuse Me, Dentist!: un Romeo e Giulietta moderno?

Avendo letto letto la trama di Excuse Me, Dentist! vi aspettereste la classica commedia romantica tra un personaggio di spicco della yakuza e una giovane dentista sexy e affascinante, bella, un fisico da paura e un seno che farebbe venire la bavetta a ogni uomo. E in fondo è quello che Takuma sperimenta sulla propria pelle e per la prima volta nella sua vita! Infatti è spaventato dal sesso femminile, forse per le brutte esperienze vissute con le donne della yakuza, questo per ora non lo sappiamo, ma non può sopportare il contatto con una donna per più di cinque secondi, perché soffre di dispnea, ossia non riesce più a respirare. Fin qui è un manga che ha già il potenziale per divertire il lettore, ma di certo tutto già sentito.

Excuse Me, Dentist! 1 - Planet Manga, recensione

Quello che però nessuno, leggendo la trama, si aspetterebbe, è che la bella dentista sia in realtà un lui e niente meno che membro della fazione mafiosa rivale! Sì, perché non è altri che Tomori Shirayuki, wakagashira della famiglia Shinju.

L’equivoco viene esaltato alla massima potenza, fino a creare una rete di sentenze errate e di dubbia interpretazione nella quale il nostro protagonista, e non solo, si ritrova intrappolato, senza avere la minima possibilità di sottrarsene. La storia quindi prende vita attraverso sketch comici ed esilaranti, dove Takuma finalmente si sente vivo, in ogni senso, sì avete interpretato correttamente, e alla fine si innamora perdutamente di Tomori, credendo giustamente che sia una donna. A sua volta Tomori, grazie alle parole di Ezaki, crede di avere finalmente trovato l’unica persona con la quale porre fine alla faida tra i loro clan e con la quale essere se stesso. Peccato che in realtà Ezaki stava parlando delle sue tette finte? La sua identità è ancora segreta a quanto pare ma, se una donna indossa un reggiseno imbottito, quello no, non potrà mai passare inosservato agli occhi da falco dell’uomo. La comicità e l’ironia si sprecano e talvolta si cade nel demenziale ma senza esagerare anzi; inoltre il tutto viene condito con un linguaggio molto colorito che non cade però nel volgare.

Excuse Me, Dentist! 1 - Planet Manga, recensione

Alla base della storia però c’è qualcosa di più profondo, ovvero la faida tra due famiglia della Yakuza, gli Shinju e i Kokuyo. Basta veramente poco perché tra di loro scoppi il conflitto. Un po’ come Romeo e Gulietta e le loro rispettive famiglie, i Montecchi e i Capuleti. Lo stesso Tomori ha sempre vissuto due vite, tenendo separato l’identità di erede della famiglia Shinju e quella di Tomori Shirayuki perché convinto fosse la cosa migliore. Ma se si fosse sbagliato? Possibile che l’incontro con Takuma fosse destino? Che sia arrivato il momento di porre fine alla guerra? Ma Takuma si è innamorato di una donna, non di un uomo, come reagirebbe se venisse a conoscenza della sua vera identità?

Qualche informazione in più sul manga

Excuse Me, Dentist! è una storia ben concepita, che unisce il genere della commedia romantica a quello di uno shonen d’azione e ha anche il potenziale per diventare un BL, visto che i due protagonisti sono due uomini. I disegni di Sho Yamazaki sono perfetti, e richiamano molto il genere yaoi.

Da sottolineare che, sebbene sia una storia comica e divertente, Sho Yamazaki è riuscito a inserire al suo interno anche temi profondi, quali l’inclusività, la paura di essere diversi, il pregiudizio. In questo primo volume percepiamo soprattutto da parte di Tomori il desiderio di venire accettato per quello che è, al di là di essere semplicemente il signorino di una potente famiglia mafiosa, ma la paura di essere rifiutato lo porta a crearsi un’identità secondaria, quella appunta della dottoressa della clinica.

Per quanto riguarda l’edizione che ci presenta Planet Manga è molto bella, arricchita da una sovraccoperta a colori che trae subito in inganno il lettore e che nasconde perfettamente la vera portata della storia.