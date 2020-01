Fantasy Flight annuncia Secrets of the Crucible il gioco di ruolo di KeyForge

Fantasy Flight Games ha annunciato Secrets of the Crucible, il primo manuale che adatterà l’universo di KeyForge in gioco di ruolo.

Secrets of the Crucible sarà un manuale da 272 pagine che utilizzerà il Genesys Roleplaying System, un regolamento di gioco multi-ambientazione che prevede l’utilizzo di dadi speciali, muniti di simboli invece che di numeri, volti a enfatizzare l’aspetto narrativo e drammatico di ogni scena del gioco.

Secrets of the Crucible conterrà nuove opzioni che andranno ad arricchire il manuale base di Genesys e saranno specifiche per questa ambientazione, come nuove opzioni di creazione del personaggio, nuove abilità, armi ed armature e mostri.

Il gioco di ruolo di KeyForge permetterà ai giocatori di immergersi nel mondo immaginifico e fantastico del Crogiolo, abitato da civiltà perdute, ambienti bizzarri e peculiari e mostri incredibili, scoprendone i misteri e le insidie che lo popolano.

La prima parte del manuale Secrets of the Crucible sarà dedicata alla creazione del personaggio. I giocatori potranno scegliere tra ben 11 specie a loro disposizione, basate ovviamente sulle specie incontrate nel gioco di carte e non solo, infatti sarà possibile per i giocatori anche ideare speci originali. Tra le risorse dedicate ai giocatori ci saranno anche diverse opzioni dedicate alle carriere ed una parte dedicata alle varie fazioni del Crogiolo.

Per quel che riguarda i Master di Secrets of the Crucible, il manuale fornirà tutte le informazioni necessarie e idee per ambientare e condurre le proprie avventure nel Crogiolo. Nei capitoli dedicati ai narratori si potranno trovare consigli sulle atmosfere Science Fantasy, sul tono delle avventure, sui png del gioco e su come creare le proprie avventure.

Il manuale Secrets of the Crucible sarà messo in commercio durante il secondo trimestre del 2020. Al momento non abbiamo notizie circa un eventuale localizzazione italiana.