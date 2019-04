Fast and Furious 9, il cast vanterà la presenza di John Cena!

Vin Diesel ha confermato ufficialmente, attraverso un video pubblicato nel suo account Instagram, che John Cena farà parte di Fast and Furious 9.

Fast and Furious 9, una delle saghe cinematografiche più longeve di sempre, vanterà della presenza di un personaggio d’eccezione, proveniente dal mondo dal panorama sportivo statunitense. Stiamo parlando di John Cena, campione della WWE.

La notizia arriva inaspettatamente dal profilo ufficiale di Vin Diesel. L’attore ha confermato che John Cena entrerà a far parte del cast di Fast and Furious 9. Questo annuncio, di conseguenza, potrebbe rappresentare l’abbandono – temporaneo oppure definitivo – di Dwayne “The Rock” Johnson.

“Ragazzi, come sapete, penso sempre a Fast, alla responsabilità di creare qualcosa di iconico e meritevole della vostra lealtà“, spiega Vin Diesel nel breve video. “Mi sento come Pablo, [da] lassù, mi manda qualcuno, un altro soldato per la lotta per la verità. Oggi qualcuno è nella ‘Toretto Gym’ per parlare di quello che Pablo mi avrebbe portato“.

Al momento, il ruolo di John Cena è avvolto in un velo di mistero, tuttavia possiamo immaginare che farà parte del team di Toretto, vista l’affinità tra lo stesso Cena e Diesel.

Vi ricordiamo, infine, che questo lungometraggio debutterà nelle sale dal prossimo maggio 2020. Gli appassionati, in attesa del nono capitolo della serie, potranno accontentarsi dello spin-off Hobbs & Shaw (dedicato ai personaggi interpretati da The Rock e Jason Statham), in uscita il prossimo 8 agosto. Come sempre, non mancheranno aggiornamenti.