Si spengono 81 candeline per il film Disney Pinocchio

“Conosci il Paese dei Balocchi? – No, è la prima volta che ci vado!“. Una delle linee dialogiche più famose della cultura pop universale, appartenente alla tradizione delle favole che fin da bambini ci vengono narrate. Parliamo di uno dei titoli animati più famosi della produzione della casa di Topolino, il film Disney Pinocchio, un film americano di animazione fantasy drammaturgica uscito il 7 febbraio 1940 e basato sul romanzo per bambini, dai natali italiani, del 1883 Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. È stato il secondo lungometraggio d’animazione prodotto dalla Disney, realizzato dopo il primo successo animato Biancaneve e i sette nani (1937). Anche se divenne il primo lungometraggio d’animazione a vincere un Academy Award, ottenendone due per la Miglior Musica, Partitura originale e per la Miglior Musica, Canzone originale per la versione inglese de Una stella cade, When You Wish Upon a Star, fu inizialmente una grande sconfitta e un deciso insuccesso al botteghino, soprattutto a causa della Seconda Guerra Mondiale che tagliò i mercati europei e asiatici oltreoceano.

Alla fine però, si è realizzata comunque una piccola fortuna grazie al rilancio nel 1945, ed è considerato uno dei più grandi film d’animazione mai realizzati. Il film e i personaggi sono ancora oggi di rilievo e rinomati non solo nella cultura popolare, ma anche presenti nei vari parchi Disney, ma ricordiamo tutti i nodi fondamentali di questa storia? Conosciamo ogni retroscena della produzione del cartone animato? Rinfreschiamoci insieme la memoria nel giorno dell’anniversario dell’uscita di questo film.

Pinocchio, storia di un bambino speciale

La storia si apre con il Grillo Parlante (in versione originale Jiminy Cricket) che, dopo aver cantato Una stella cade, spiega al pubblico che sta per raccontare una storia di un desiderio che si sta avverando. La sua narrazione inizia nel laboratorio italiano di un falegname di nome Geppetto. Il Grillo sta a guardare mentre Geppetto termina il lavoro su una marionetta di legno che chiama Pinocchio. Prima di addormentarsi, Geppetto desidera che la sua creazione possa però essere un bambino vero, così, durante la notte, una Fata Turchina visita il laboratorio del mastro e riesce a donare la vita a Pinocchio, anche se rimane un burattino nella sostanza. La Fata però gli promette che, se si dimostrerà bravo, coraggioso e disinteressato, diventerà un bambino vero e gli assegnerà proprio il Grillo Parlante come coscienza.

Geppetto è scioccato, ma estasiato nello scoprire che il suo burattino è vivo e il giorno dopo, sulla strada per la scuola, Pinocchio viene condotto “fuori strada” dalla Volpe e dal suo compagno, il Gatto, che lo convincono a partecipare allo spettacolo di marionette di Stromboli, meglio noto come il Mangiafuoco, e a diventare una star come “burattino vivente senza fili”, nonostante le obiezioni del Grillo. Pinocchio diventa dunque l’attrazione principale di Stromboli come marionetta che sa cantare e ballare, ma quando vuole tornare a casa per la notte, Mangiafuoco lo chiude in una gabbia per uccelli, senza lasciargli via di scampo.

L’uomo infatti intende sfruttare Pinocchio schiavizzandolo e costringendolo a esibirsi in giro per il mondo per fare molti soldi, per poi usare il burattino come legna da ardere una volta diventato troppo vecchio per le sue performance. Il Grillo Parlante si intrufola nel carro di Stromboli ma non riesce a liberare il suo amico, mentre la buona Fata Turchina appare e chiede a Pinocchio perché non era a scuola. Il Grillo lo spinge a dire la verità, ma questi inizia invece a dire bugie, causandogli la proverbiale crescita del naso a dismisura. Pinocchio giura di essere buono d’ora in poi, e la Fata Turchina gli riporta il naso alla sua forma originale, liberandolo e avvertendolo che questa sarà l’ultima volta che potrà aiutarlo.

Al Paese dei Balocchi fino al ventre di Monstro

Dall’altra parte della città, all’osteria del Gambero Rosso, il Gatto e la Volpe festeggiano con il Postiglione che promette di pagarli se riusciranno a trovare “ragazzini stupidi e cattivi” da portare al celeberrimo Paese dei Balocchi. Anche se la Volpe è all’inizio terrorizzata al solo nominare il posto e dall’essere stato catturato, il cocchiere gli assicura che nessuno dei ragazzi tornerà mai “da ragazzo”. Appena usciti dall’osteria terrorizzati dal cocchiere raccapricciante, alla disperata ricerca di qualcuno nel cuore della notte, i due incontrano Pinocchio sulla via di casa dopo essere scappati da Stromboli. Fingono di essere “medici” e lo convincono che è “allergico” e che ha bisogno di fare una vacanza al Paese dei Balocchi dopo la sua terribile esperienza. Sulla via del Paese dei Balocchi, fa amicizia con Lucignolo, un vero e proprio delinquentello.

Senza regole o autorità che li tenessero sotto controllo, Pinocchio e gli altri ragazzi passano il tempo a fumare, giocare d’azzardo, compiere atti vandalici e ubriacarsi, con grande sgomento del povero Grillo. Più tardi, mentre cerca di tornare a casa, questi scopre che il Paese nasconde un’orribile maledizione: i ragazzi portati lì si trasformano in asini per il loro comportamento scorretto, e vengono poi venduti come schiavi nelle miniere di sale e nel circo. Il Grillo torna indietro per avvertire Pinocchio, solo per assistere alla trasformazione di Lucignolo in un asino. Con l’aiuto del Grillo, Pinocchio scappa con le sole orecchie d’asino e la coda.

https://www.youtube.com/watch?v=pguMUFyJ3_U

Al ritorno a casa, Pinocchio e il Grillo trovano il laboratorio vuoto. Ben presto ricevono una lettera dalla Fata Turchina, come una colomba, in cui si afferma che Geppetto si è avventurato in mare per salvare Pinocchio dal Paese dei Balocchi, ma è stato inghiottito da Monstro (nella versione originale), una terribile balena gigante, e ora vive nel ventre della bestia. Deciso a salvare suo padre, Pinocchio si butta in mare, accompagnato dal Grillo. Pinocchio viene presto inghiottito anche da Monstro, dove trova Geppetto. Pinocchio escogita un piano per far starnutire Monstro, dandogli la possibilità di scappare. Il piano funziona, ma la balena infuriata li insegue e distrugge la loro zattera. Pinocchio così trascina Geppetto in salvo in una grotta prima che Monstro si schianti contro di essa. Geppetto, Figaro, Cleo e il Grillo vengono trascinati in salvo su una spiaggia, ma Pinocchio viene apparentemente ucciso.

A casa, Geppetto, il Grillo e gli animali domestici piangono la perdita di Pinocchio. Tuttavia, la Fata Turchina decide che, essendosi dimostrato coraggioso, sincero e altruista, Pinocchio deve essere ricompensato. Dunque, capovolge la maledizione del Paese dei Balocchi e lo trasforma in un vero ragazzo umano che lo fa rivivere. Pinocchio si risveglia, con grande gioia di tutti, quando scoprono che ora è un ragazzo vero. Mentre il gruppo festeggia, il Grillo esce per ringraziare la Fata e viene premiato con un distintivo d’oro massiccio che lo certifica come coscienza ufficiale alla fine del film.

La produzione del film Disney

Nel settembre 1937, durante la produzione di Biancaneve e i Sette Nani, l’animatore Norman Ferguson sottopose all’attenzione di Walt Disney una versione tradotta del romanzo per bambini Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi del 1883. Dopo aver letto il libro, “Walt was busting his guts with enthusiasm“, come ha poi ricordato Ferguson. La Disney commissionò allora alla storyboard artist Bianca Majolie la stesura di una nuova trama per il libro, considerando che Pinocchio doveva essere il terzo lungometraggio dello studio, dopo Bambi. Tuttavia, a causa delle difficoltà proprio con quest’ultimo film (adattando la storia e animando realisticamente gli animali), la Disney annunciò che Bambi sarebbe stato rinviato, mentre Pinocchio sarebbe andato avanti nella produzione. Ben Sharpsteen è stato poi riassegnato alla supervisione della produzione, mentre Jack Kinney ha preso le redini direzionali.

Analizzando da vicino il Grillo, questi è basato proprio sulla figura di un grillo parlante saggio e vecchio centenario, tratto dal libro originale, che avverte Pinocchio della sua impudenza quando si incontrano, per essere uccisi poco dopo e tornare poi come fantasma. Il film è stato adattato da diversi artisti dello storyboard del libro di Collodi. La produzione è stata supervisionata da Ben Sharpsteen e Hamilton Luske, e le sequenze del film sono state dirette da Norman Ferguson, T. Hee, Wilfred Jackson, Jack Kinney e Bill Roberts. Pinocchio è stato un risultato rivoluzionario nel campo dell’animazione ad effetti, dando un movimento realistico ai veicoli, ai macchinari e agli elementi naturali come pioggia, fulmini, fumo, ombre e acqua. Il film fu distribuito nelle sale dalla RKO Radio Pictures il 7 febbraio 1940.

A differenza di Biancaneve, un racconto breve che gli scrittori potevano ampliare e sperimentare, Pinocchio era basato su un romanzo con una storia molto strutturata. Pertanto, la trama ha subito drastici cambiamenti prima di giungere alla sua versione finale. Nel romanzo originale, Pinocchio è un bambino freddo, maleducato, ingrato e disumano che spesso impara la lezione solo nel modo più duro possibile. Gli scrittori hanno deciso invece di modernizzare il personaggio e lo ritraggono in modo simile al fantoccio di Edgar Bergen, Charlie McCarthy, ma altrettanto sconclusionato come il burattino del libro.

Le prime scene animate da Frank Thomas e Ollie Johnston mostrano che il disegno di Pinocchio era esattamente come quello di un vero e proprio burattino di legno con un lungo naso a punta, un cappello a punta e le mani nude di legno. La Disney, tuttavia, non è rimasta impressionata dal lavoro che si stava facendo per il film e riteneva che nessuno potesse davvero simpatizzare con un personaggio del genere, chiedendo dunque un arresto immediato della produzione. Fred Moore ridisegnò leggermente il personaggio per renderlo più attraente, ma il design conservava ancora qualcosa di rigido e poco empatico.

La realizzazione del burattino

Così, il giovane ed emergente animatore Milt Kahl ritenne che Thomas, Johnston e Moore fossero “piuttosto ossessionati dall’idea che questo ragazzo fosse un burattino di legno” e questi pensavano che avrebbero dovuto “dimenticare che era un burattino e realizzare un bel bambino; si possono sempre disegnare le giunture di legno e farne un burattino di legno dopo”. Il co-supervisore Hamilton Luske suggerì a Kahl di dimostrare le sue convinzioni animando una sequenza di prova, e questi mostrò alla Disney una scena di prova in cui Pinocchio è sott’acqua alla ricerca del padre.

Da questa scena, Kahl ha reinventato il personaggio facendolo assomigliare a un bambino vero, con un cappello tirolese da bambino e le normali mani a quattro dita (o tre e un pollice) del personaggio dei cartoni animati con i guanti in stile Topolino. Le uniche parti di Pinocchio che ancora assomigliavano più o meno a un burattino erano le braccia, le gambe e il suo nasino di legno a bottone. Disney fu convinto dai disegni di Kahl e sollecitò immediatamente gli scrittori a trasformare Pinocchio in una personalità più innocente, ingenua, un po’ timida, che riflettesse il disegno di Kahl.

Tuttavia, la Disney ha scoperto che il nuovo Pinocchio era troppo debole, così, nell’estate del 1938, Disney e il suo team di narratori introdussero il grillo. In origine, questi era solo un personaggio minore che Pinocchio uccise schiacciandolo con un martello e che poi tornò nelle spoglie di un fantasma. Disney soprannominò il grillo Jiminy, e lo trasformò in un personaggio che avrebbe cercato di guidare Pinocchio verso le giuste decisioni. Una volta che il Grillo Parlante fu ampliato e raffigurato come un grillo realistico, con le gambe dentate e le antenne ondeggianti, Disney voleva qualcosa di più simpatico.

Ward Kimball aveva passato diversi mesi ad animare due sequenze: un numero musicale e una sequenza di costruzione del letto in Biancaneve, tagliata dal film per motivi di ritmo della narrazione. Kimball stava per smettere finché la Disney non lo ha premiato per il suo lavoro, promuovendolo ad animatore supervisore del personaggio del Grillo. Dunque l’animazione del film iniziò nel gennaio 1938, ma il lavoro di Pinocchio fu interrotto quando gli autori cercarono di rielaborare la sua caratterizzazione e la struttura narrativa del film. Durante la produzione del film, l’artista di storie Joe Grant ha formato un dipartimento di modelli di personaggi, che si occupò della costruzione di calchi tridimensionali in argilla, noti come maquette. Questi modelli venivano poi dati allo staff per osservare come un personaggio dovesse essere disegnato da qualsiasi angolazione voluta dagli artisti.

I modellisti costruivano anche modelli funzionanti degli orologi a cucù di Geppetto, così come il carro gitano di Stromboli e la carrozza del cocchiere. Tuttavia, a causa della difficoltà di animare un veicolo in movimento realistico, gli artisti hanno filmato le maquette della carrozza su un set in miniatura con animazione stop motion. Come per Biancaneve, le riprese dal vivo sono state girate per Pinocchio con gli attori che interpretano le scene in pantomima, sotto la supervisione di Luske.

Il successo negli effetti animati, le difficoltà al botteghino

Pinocchio è stato un risultato rivoluzionario nel campo dell’animazione; a differenza degli animatori di personaggi che si concentrano sulla recitazione dei personaggi, gli animatori di effetti creano tutto ciò che si muove oltre ai personaggi. L’influente animatore astratto Oskar Fischinger, che ha lavorato principalmente su Fantasia, ha contribuito all’animazione degli effetti della bacchetta della Fata Turchina, mentre l’animatore degli effetti Sandy Strother ha tenuto un diario sulla sua animazione degli effetti dell’acqua, durata un anno, che comprendeva schizzi, increspature, bolle, onde e l’illusione di essere sott’acqua. Per aiutare a dare profondità all’oceano, gli animatori hanno messo più dettagli nelle onde sulla superficie dell’acqua in primo piano, e li hanno messi in minor dettaglio man mano che la superficie si spostava più indietro.

Dopo che l’animazione è stata tracciata su gel, gli assistenti animatori la tracciano ancora una volta con dei cavi a matita blu e neri per dare alle onde un aspetto scolpito. Queste tecniche hanno permesso a Pinocchio di essere uno dei primi cartoni ad avere un’animazione a effetti altamente realistici. Ollie Johnston ha commentato: “Penso che questa sia una delle cose più belle che lo studio abbia mai fatto, come ha detto Frank Thomas, ‘L’acqua sembra così reale che una persona ci può annegare dentro, e lo fanno“.

Inizialmente, come accennavamo, Pinocchio non è stato un successo al botteghino. I risultati dell’uscita iniziale del film al cinema sono stati inferiori al successo senza precedenti di Biancaneve e alle aspettative degli studios. Dei 2,6 milioni di dollari di costi del film, il doppio rispetto a Biancaneve, la Disney ha recuperato solo 1 milione di dollari alla fine del 1940. Lo storico dell’animazione Michael Barrier osserva che Pinocchio ha restituito come ricavo dai noleggi meno di un milione di dollari entro il settembre 1940, e un bilancio di Pinocchio del 1947 riportava un totale di entrate totali di 1.423.046,78 dollari. Ciò era dovuto principalmente al fatto che la Seconda Guerra Mondiale e le sue conseguenze avevano tagliato i mercati europei e asiatici oltreoceano, ostacolando il successo internazionale del film e di altre uscite Disney all’inizio e a metà degli anni ’40.

Joe Grant ha ricordato a Walt Disney di essere “molto, molto depresso” per i primi ritorni di Pinocchio al botteghino, mentre il distributore RKO ha registrato una perdita di 94.000 dollari per il film con un noleggio mondiale di 3.238.000 dollari. Nonostante i primi sforzi al box office, una serie di riedizioni negli anni dopo la guerra si dimostrarono più efficaci: nel 1973, il film aveva già guadagnato 13 milioni di dollari e ulteriori edizioni negli anni successivi hanno portato Pinocchio a un incasso totale di 84.254.167 dollari.

Nel 1994, Pinocchio è stato inserito nell’United States National Film Registry per essere considerato “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo”. Dunque, solo dopo lunghi anni e tanto tempo dal suo lancio, Pinocchio è riuscito finalmente a realizzarsi, nella storia come nella realtà con il film Disney, entrando nel cuore di grandi e piccini