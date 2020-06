Foundation: diffuso il trailer ufficiale

E’ stato da poco diffuso il trailer di Foundation, la serie basata sui romanzi di Isaac Asimov in onda in esclusiva su Apple TV+.

Basata sul romanzo omonimo di Isaac Asimov e conosciuto in Italia anche come Cronache della Galassia e Prima Fondazione, Foundation seguirà le vicende le vicende del fantomatico “Impero Galattico” e degli individui che cercheranno di salvarlo con ogni mezzo.

“La serie racconterà l’epico ciclo delle Fondazioni, in cui una banda di esiliati scopre che l’unico modo per salvare l’Impero Galattico dalla distruzione è sfidarlo apertamente.”

L’uscita della serie è prevista per il 2021, poichè anche Foundation si è unita alla schiera di produzioni che si è dovuta fermare a causa dell’emergenza sanitaria in corso. Nonostante ciò, la produzione è riuscita a confezionare questa sorta di “teaser trailer” con diverse sequenze spettacolari col materiale girato fino ad ora, oltre che una serie di brevi dichiarazioni e interviste dei realizzatori della serie stessa.

Ad Ottobre 2019 furono annunciati i primi membri del cast: Lee Pace (Halt and Catch Fire) e Jared Harris (Chernobyl) che interpreteranno rispettivamente Fratello Giorno, l’imperatore della galassia, e il genio matematico Hari Seldon. In seguito furono annunciati Lou Llobell (Voyagers) nel ruolo di Gaal, un altro genio matematico, Leah Harvey (Les Misérables) come Salvor, guardiana protettiva e intuitiva di un remoto pianeta esterno, Laura Birn (The Innocents) nei panni di Demerzel, l’enigmatica aiutante dell’Imperatore della Galassia, Terrence Mann (Sense8) sarà Fratello Crepuscolo, il membro vivente più anziano della famiglia dominante e Cassian Bilton (A Devil’s Harmony) nel ruolo di Fratello Alba, il più giovane membro vivente della famiglia al potere, il prossimo a diventare Fratello Giorno.

Lo showrunner della serie sarà David S. Goyer, già sceneggiatore tra l’altro di film come Blade, The Dark Knight e Batman vs Superman.