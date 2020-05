Free League Publishing annuncia la quarta edizione di Twilight 2000

Free League Publishing, casa di produzione svedese nota per i gdr Tales from the Loop, Symbaroum o Alien RPG, ha recentemente annunciato quale sarà il prossimo prodotto che si unirà al suo parco giochi: Twilight 2000.

Più correttamente l’azienda ha comunicato che sono in corso i lavori per la nuova edizione, la quarta, di questo storico gioco di ruolo dove, in un eucronico inizio del secolo, andremo a vestire i panni di un piccolo manipolo di persone, civili o militari, sopravvissuti alla terza guerra mondiale.

Twilight 2000 può essere considerato senza problemi uno dei “grandi antichi” del mondo del gioco di ruolo: la prima edizione risale infatti all’ormai lontano 1984 ad opera della Game Design Workshop e nel corso degli anni ha visto altre due edizioni (rispettivamente nel 1990 e poi nel 2008).

La nuova edizione si propone di essere un ponte di collegamento tra il passato e il futuro. Infatti se da una parte , in modo da mantenere l’atmosfera originale del gioco e trasmetterla al meglio, la Free League svilupperà il gioco in collaborazione con la casa di produzione originale dall’altra non mancheranno elementi innovativi.

Le novità riguarderanno tanto il setting di gioco quanto le meccaniche.

Dal punto di vista meccanico il nucleo centrale del sistema sarà l’ormai consolidato “hexcrawling”: già alla base di altri prodotti della Free League come Mutant: Year Zero e il survival fantasy Forbidden Lands, verrà notevolmente rivisto in modo da permettere di focalizzarsi in modo efficace sul “truce” realismo.

A tal proposito l’azienda si è così espressa (traduzione nostra):

Il nostro obiettivo è quello di costruire un sistema di gioco survival di approccio sandbox e portarlo ai massimi livelli, rendendolo accessibile grazie ai moderni strumenti del game design.

Quanto al setting, in occasione di questa nuova edizione, alla storica ambientazione polacca verrà affiancata sia una location alternativa, la Svezia, sia una serie di strumenti che permetteranno di giocare ovunque nel mondo e ricreare la propria personale situazione apocalittica. Anche il quadro generale dell’ambientazione subirà un cambiamento: le cause del conflitto che ha sconvolto il pianeta andranno infatti ricercate nel fittizio 1991 del gioco, dove il Poutch di Mosca, il fallito colpo di stato, è invece riuscito e l’Unione Sovietica non si è mai disgregata.

Stando al comunicato ufficiale, la nuova edizione di Twilight 2000 verrà finanziata tramite una campagna kickstarter attesa per Agosto, e dovrebbe essere commercializzata a partire da Gennaio 2021