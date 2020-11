Dragon Ball Z, Freeza First Form & Freeza Pod da Tamashii Nations

La lista di S.H.Figuarts dedicate a Dragon Ball Z continua ad allungarsi con l’aggiunta di un nuovo e richiestissimo protagonista. E’ la volta di Freeza First Form & Freeza Pod, la prima forma con cui prendiamo confidenza del malvagio tiranno che è riuscito a piegare alla sua volontà persino i potenti Saiyan.

L’uscita in questione si fa ancora più interessante dato che prevede anche la presenza del trono fluttuante di Freeza ponendoci di fatto nella situazione di esporlo semplicemente in piedi o seduto all’interno del trono.

Freeza è un personaggio immaginario del vastissimo universo narrativo di Dragon Ball Z. Facciamo per la prima volta la sua conoscenza durante l’arco narrativo ambientato sul pianeta Namecc. E’ il tiranno e sovrano di una serie di mondi piegati al suo dominio e quando viene a conoscenza delle sfere del drago del pianeta Namecc decide di dirigersi insieme a gran parte del suo esercito. Nel passato di Freeza si nasconde anche un’ altra vicenda. Egli infatti è anche il vero responsabile della distruzione del pianeta natio dei Saiyan di cui temeva il potere e la possibilità che uno di esse potesse divenire un giorno il leggendario Super Saiyan. Fu proprio Bardak, il padre di Kakaroth, dopo aver compreso i reali piani di Freeza, a sferrare un ultimo disperato (ma inutile) attacco nei suoi confronti, scomparendo inesorabilmente sotto il colpo mortale del despota che insieme a lui ha distrutto l’intero pianeta.

La figure di Freeza First Form è stata creata sotto la diretta supervisione di Akira Toriyama (il papà di Dragon Ball) e includerà, oltre al pod, varie parti facciali con espressioni alternative, un set di mani di ricambio e il suo colpo speciale. Sarà possibile inserire Freeza all’interno del suo pod staccandone la parte superiore del corpo, che si andrà ad unire alla parte inferiore già fissata alla seduta.

Freeza First Form & Freeza Pod è in preordine ad un prezzo indicativo di circa 90 euro con uscita stimata per Aprile 2021 (e nei mesi successivi in Italia) e sarà distribuito in Italia da Cosmic Group.