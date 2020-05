Friends – la reunion non sarà un nuovo episodio

Bob Greenblatt, figura a capo del nuovo servizio streaming HBO Max, è oramai impegnatissimo in una serie di attività di promozione e presentazione della piattaforma e dei suoi contenuti comprese alcune interviste. In una di questa ha parlato approfonditamente di uno dei contenuti di punta del servizio ovvero Friends e la sua più volte vociferata reunion.

Greenblatt ha confermato che la reunion ci sarà, vi parteciperà tutto il cast originale – composto da Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer – e che è stata semplicemente rimandata a causa dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus che non ha permesso la sua registrazione.

Il capo di HBO Max ha voluto fornire però anche alcuni dettagli più precisi sulla natura della reunion confermando che non si tratta di un nuovo episodio ma di un semplice speciale: gli attori non interpreteranno i loro personaggi.

Lo speciale però sarà registrato nel mitico appartamento di Monica il cui set è stato già ricostruito ed attende di essere utilizzato non appena possibile.

Si era pensato ad una reunion del cast virtuale ma l’idea è stata scartata proprio per non deludere i fan che attendo trepidanti l’arrivo di Friends sulla piattaforma e ovviamente anche questo speciale.

Friends rimane una delle sitcom più amate di tutti i tempi e pur essendo durata ben 10 stagioni – dal 1994 al 2004 su NBC – ogni volta che è stata proposta su diverse piattaforme streaming, compresa il passaggio fra le serie TV Netflix, al netto dei moltissimi passaggi televisivi ha sempre avuto riscontri di pubblico eccellenti.

Friends narra le vicende di sei amici, alle soglie dei trent’anni nella New York degli anni novanta: le ragazze Rachel, Monica e Phoebe, e i ragazzi Joey, Chandler e Ross. Nonostante i loro caratteri completamente diversi, il gruppo è unito da una forte e solida amicizia, che permette loro di affrontare e superare assieme i piccoli e grandi problemi della vita di tutti i giorni. Il loro punto di ritrovo abituale è il Central Perk, una caffetteria nel Greenwich Village gestita dal timido Gunther, dove Rachel è cameriera e Phoebe, che normalmente lavora come massaggiatrice, si esibisce nel tempo libero come cantautrice di bizzarre canzoni nonsense. Ross è un promettente paleontologo, fresco di divorzio e desideroso di rimettersi in gioco in campo sentimentale, mentre sua sorella Monica è una eccellente cuoca, la quale presenta però varie manie legate all’ordine e alla pulizia che infastidiscono non poco chi le sta intorno. Completano il gruppo Chandler, un contabile con la passione per gli scherzi e le battute sarcastiche, e il suo coinquilino Joey, un giovane donnaiolo italoamericano deciso a intraprendere la carriera attoriale…