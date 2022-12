L’account Twitter ufficiale del manga Frieren: Oltre la fine del viaggio (di cui noi vi abbiamo recensito il primo numero) di Kanehito Yamada e Tsukasa Abe ha recentemente confermato alcuni rumor che circolavano ormai da mesi: l’opera avrà una trasposizione seriale in versione anime che sarà pubblicata il prossimo anno, ovvero nel 2023. L’account ha anche pubblicato un’illustrazione di Abe per celebrare questa importante notizia:

Frieren: Oltre la fine del viaggio, un grande successo di critica e di pubblico

Viz Media, che ha ricevuto in licenza il manga, ne ha così descritto la trama:

L’avventura è finita ma la vita continua per una elfa maga che sta appena iniziando a imparare cosa significa vivere. La maga elfica Frieren e i suoi coraggiosi compagni di avventura, l’eroe Himmel, il prete Heiter e il guerriero Eisen, hanno sconfitto il Re Demone e portato la pace nella terra. Ricordano ancora il loro viaggio decennale quando è il momento di salutarsi, ma il passare del tempo è diverso per gli elfi. Per questa ragione Frieren, essendo quasi immortale, è testimone di come muoiono lentamente i suoi amati compagni. Come arriverà a capire cosa significhi realmente vivere per le persone intorno a lei? Decenni dopo la loro vittoria, il funerale di una sua amica mette Frieren davanti alla sua quasi immortalità. Frieren si propone di esaudire gli ultimi desideri dei suoi compagni e si ritrova a iniziare una nuova avventura.

Yamada e Abe hanno inizialmente pubblicato il manga sulla rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan nell’aprile 2020. Successivamente l’opera è stata serializzata in nove volumi che in Italia viene pubblicata dalla casa editrice J-POP a cadenza mensile dall’ottobre 2021 (potete recuperarli su Amazon). Il manga ha vinto diversi premi, tra cui il New Creator Prize per il 25° Annual Tezuka Osamu Cultural Prize nel 2021 e il 14° Manga Taisho Award nel 2021. Inoltre, Frieren: Oltre la fine del viaggio è stata nominata per il miglior manga Shōnen ai 45esimi e ai 45esimi Manga Awards annuali di Kodansha nel 2021 e a maggio del 2022.