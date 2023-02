In occasione dell’uscita al cinema del nuovo lungometraggio Marvel dedicato ad Ant-Man, ecco una selezione di quattro fumetti imperdibili dedicati al personaggio protagonista. Ant-Man and The Wasp: Quantumania ha fatto il suo debutto nelle sale cinematografiche il 15 febbraio, e porta sul grande schermo le nuove avventure di Scott Lang (Ant-Man) impegnato ad affrontare un’impresa senza precedenti nel Regno Quantico.

I fumetti dedicati ad Ant-Man

Marvel-Verse: Ant-Man e Wasp

Foto: ©Panini Comics

La prima proposta che abbiamo pensato per voi è il volume Marvel-Verse: Ant-Man e Wasp, creato da Stan lee, Jack Kirby e Larry Lieber nel 1962. Esso porta al lettore ben quattro racconti che hanno inizio con l’Ant-Man originale, Hank Pym, e le sue scoperte scientifiche che lo hanno portato a imparare come rimpicciolirsi (o ingrandirsi) e a comunicare con gli insetti. Edito da Panini Comics, il volume di Marvel-Verse: Ant-Man e Wasp viene proposto nel formato brossurato 15×23, è composto da 120 pagine, e viene proposto sul mercato al prezzo consigliato di 9,90 euro.

Ant-Man: Ant-niversario

Foto: ©Panini Comics

La seconda proposta di questa selezione è Ant-Man: Ant-niversario, il volume perfetto per tutti gli appassionati lettori che vogliono celebrare la nascita del supereroe. Il volume è infatti in grado di offrire un approfondito spaccato su tutti i personaggi che fino ad oggi abbiano indossato l’iconico casco, ripercorrendo di fatto la storia del personaggio. Ant-Man: Ant-niversario è scritto da Al Ewing e Tom Reilly e viene proposto in versione cartonata 15X26 cm. Il volume è composto da 120 pagine e il suo prezzo di copertina è di 18,00 euro.

Ant-Man: Mondo alveare

Foto: ©Panini Comics

La terza proposta dedicata ai fumetti di Ant-Man è l’avventura di Zeb Wells e Dylan Burnett: Ant-Man: Mondo alveare. In questo volume, il personaggio di Ant-Man farà di tutto per fare buona impressione sulla figlia Cassie, accettando di lavorare come apicoltore. Tuttavia, ben presto Ant-Man farà la scoperta di una minacciosa cospirazione globale insettoide. Riusciranno Ant-Man e Stinger a salvare il destino del mondo? Ant-Man: Mondo alveare, edito da Panini Comics nel formato 17X26, viene proposto in edizione cartonata al prezzo di 16,00 euro.

Kang il Conquistatore: L’ultimo nemico sono io

Foto: ©Panini Comics

Il quarto ed ultimo volume di questa selezione è Kang il Conquistatore: L’ultimo nemico sono io, nato dal team creativo Lee/Kirby e apparso per la prima volta nel 1964 in The Avengers 8. L’opera, dedicata al viaggiatore del tempo conosciuto come Kang il Conquistatore, vede al centro un vecchio e sconfitto Kang intento a mandare una versione più giovane di sé indietro nel tempo, dando vita a un eterno ciclo di creazione e distruzione che ha una sola costante: l’amore sconfinato per Ravonna Renslayer. Preparatevi dunque a vivere una storia raffinatissima, in grado di rivisitare ed espandere la multiforme vita di Kang. Il volume, edito da Panini Comics, è composto da ben 128 pagine nel formato 17×26, e viene proposto sul mercato al prezzo di copertina di 16,00 euro.

