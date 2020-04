I gadget per il 35esimo anniversario di Super Mario

Passano gli anni, ma nessuno può dimenticarsi del personaggio più iconico del mondo dei videogiochi! Baffo folto, salopette, di chi parliamo se non di Super Mario? L’idraulico per eccellenza e la sua compagnia di amici celebra nel 2020 il suo 35° anniversario e non potevamo dimenticarci di omaggiarlo con una serie di gadget tematici, di tutti i tipi.

Gadget a tema Mario Bros

Mario LEGO – Novità

Una storia senza tempo, quella di Mario e dei suoi amici, che si lega ora anche alla dimensione LEGO! Grazie al percorso di base Avventure con Mario LEGO Super Mario, i bambini possono giocare nel mondo reale con i loro personaggi preferiti. Il set include un personaggio LEGO Mario che fornisce una risposta espressiva immediata tramite schermi LCD e altoparlanti. I giocatori possono raccogliere monete virtuali facendo percorrere a LEGO Mario la distanza che separa il Tubo di partenza dall’Asta del traguardo saltando su piattaforme rotanti e formate da nuvole e sul Blocco ? e affrontando super battaglie contro i personaggi di Goomba e Bowser Junior. Riorganizza i mattoncini per creare nuovi livelli.

Carrera Toys

Tantissimi veicoli diversi per sfrecciare in compagnia di Mario e dei suoi amici, grazie alla linea Carrera. Cominciamo con un kart per iniziare un’elettrizzante sfida in compagnia del suo amico Luigi sul circuito carrera go. Facile da montare, portatile e adatto ai bambini dai 6 anni in su, la pista elettrica carrera go è il regalo ideale per ogni occasione. Dotata di comandi ergonomici adatti anche ai più piccoli, la pista da corsa di 5,3 metri, con rettilineo ad alta velocità, curve e looping, regala fino a 6 ore di gioco senza interruzioni, per 2 giocatori. La confezione contiene 1 carrera go set circuito nintendo portatile; 2 mini auto con mario e luigi (scala 1:43); 2 comandi. Accanto al circuito, troviamo anche singoli kart, altri circuiti e personaggi volanti, tutti da collezionare e scoprire!

Giochi in scatola

Continuiamo le proposte con una serie di giochi in scatola dedicati al franchise in questione, tra grandi classici brandizzati come Labirinth, Uno!, LEVEL 8 e tanti altri. Questi giochi da tavolo permettono anche la partecipazione dei più piccoli, consentendo di unirsi con tutta la famiglia e tra amici per passare tantissimo tempo in compagnia e in allegria!

Accessori per la casa

Proseguiamo con una serie di accessori indicati per la vostra casa, dall’illuminazione con lampade interessanti e originali, perfette per scrivanie, scaffali o comodini; caldi copripiumini e parure per letti singoli e doppi in microfibra, super morbidi e confortevoli per dare un nuovo stile alla vostra camera in ogni stagione. Il tessuto è realizzato in un tessuto in microfibra in twill, lucido ed elastico e garantisce allo stesso tempo una resistenza all’usura. Lo spessore è moderato, adatto ad un utilizzo per tutto l’anno. Non mancano nemmeno asciugamani in cotone morbido e assorbente, per colorare allegramente il vostro bagno!

Abbigliamento

Potevano mancare simpatici suggerimenti dedicati a tantissimi capi di abbigliamento targati Mario Bros? Ovviamente no! Vi suggeriamo ad esempio una simpatica salopette Levis Super Mario Vintage Shortall Power Up, in jeans chiaro e con tanti personaggi applicati, disponibile in taglia XS e S. Oppure la Felpa dedicata a Yoshi’s Adventures o la classica felpa rossa con il simbolo M di Mario, di lunghezza standard e taglio regular, scollo tondo e stampa sia frontale, sia posteriore, oltre a un cappuccio con coulisse, occhielli metallici e scritta ricamata.

