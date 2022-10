Il portale americano Deadline ha da poco annunciato in esclusiva che Miramax Television è al lavoro sull’adattamento televisivo di The Gangs of New York, romanzo del 1972 scritto da Herbert Asbury. Il premio Oscar Martin Scorsese, che si occupò del film uscito nel 2002, sarà produttore esecutivo della serie e dirigerà i primi due episodi. Al momento i dettagli sulla trama rimangono ancora molto scarni e non si conoscono cast e finestra di lancio.

Annunciata la serie TV di Gangs of New York

Si tratterà con molta probabilità di una storia originale con nuovi personaggi e senza alcun collegamento con il film che ha visto nel cast Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis e Cameron Diaz. Il romanzo racconta i violenti scontri tra gang rivali nella New York del 1800 prima del dominio della mafia italo-americana durante i tempi del proibizionismo nel 1920. Un periodo storico coperto anche nella serie HBO Boardwalk Empire, prodotta proprio dallo stesso Martin Scorsese (che si occupò anche dirigerne il pilot). Questa la sinossi del film: Sullo sfondo dei massicci flussi di immigrazione nella New York del 1863, la guerra tra due bande nasconde motivazioni personali e un feroce desiderio di vendetta: un giovane irlandese vuole onorare la morte del padre.

Gangs of New York ottenne dieci candidature agli Oscar nel 2003, ma non si portò a casa alcuna statuetta. Il regista avrebbe dovuto dirigere un differente adattamento del romanzo, annunciato nel 2013, che avrebbe dovuto seguire il mondo delle gang organizzate a New York, Chicago e New Orleans, raccontando la nascita del crimine organizzato in America. Gangs of New York non sarà l’unico impegno televisivo di Scorsese: sarà produttore esecutivo anche della serie Hulu The Devil In the White City. Nel frattempo c’è grande attesa per il suo prossimo film, Killers Of the Flower Moon, che dovrebbe essere presentato al Festival di Cannes del 2023.